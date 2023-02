O’ Malley rechaza ser suplente Cejudo vs. Sterling

Sean O’Malley no será el peleador suplente en UFC 288. Según los informes, el 6 de mayo, el título de peso gallo está en juego cuando Aljamain Sterling se enfrente al ex campeón, Henry Cejudo.

Es un enfrentamiento intrigante, pero dejó a O’Malley sin un próximo oponente y le reveló a ESPN que le ofrecieron el papel de peleador suplente, pero decidió rechazarlo.

“Siento que estaré en forma y listo si sucede. Oficialmente iré al campamento y estaré entrenando en las próximas dos semanas. Prácticamente haré un campamento completo, solo que sin un corte de peso al final. Creo que ambos harán la pelea, pero Aljo tiene una lesión en el bíceps y luchará mucho para esta pelea, así que estaré listo”.

Según Sean O’Malley, dice que aunque rechazó el papel de suplente, él es el siguiente en la fila. El plan es pelear contra el ganador de Sterling-Cejudo en julio en la Semana Internacional de la Pelea o en el pay-per-view de septiembre en Las Vegas.

Sin embargo, a pesar de que O’Malley rechazó el papel de suplente, seguirá entrenando en caso de que Sterling o Cejudo se retiren. Él cree que existe la posibilidad de que suceda, pero si no, estará listo para enfrentar al ganador a finales de este año en una pelea muy esperada. Sin embargo, Cejudo ya ha dicho que espera enfrentarse a O’Malley en mayo, ya que cree que Sterling se retirará .

“¿Está Aljamain Sterling, está listo? ¿Realmente quiere ese humo? Porque, francamente, muchachos, realmente no creo que Aljamain Sterling quiera ese humo. Entonces, al mismo tiempo, lo único que podía decirle a Sean O’Malley, mantente listo, mantente preparado. Obviamente, voy a estar entrenando para Aljamain Sterling, tan pronto como se anuncie la pelea, tan pronto como no solo se diga verbalmente, sino que haya una firma allí y la pelea esté sellada, y todo esté bien. Pero al mismo tiempo, existe esa precaución de que Aljamain no se presente”.

“UFC le ofreció una posición de ‘respaldo’ en UFC 288, en la que daría el peso esa semana antes de intervenir, si fuera necesario”, escribió el reportero de MMA Brett Okamoto en su última actualización . “Me dijo que rechazó esa oferta porque la idea de llegar al peso sin pelear por un cheque de pago mucho más pequeño de lo que estaba acostumbrado no es atractivo en este momento de su carrera”.

Sean O’Malley (16-1 y un No Contest) obtuvo la mayor victoria de su carrera la última vez con una victoria por decisión dividida sobre Petr Yan. Previo a eso, tuvo el No Contest contra Pedro Munhoz. En su carrera, tiene victorias notables sobre Raulian Paiva, Thomas Almeida y Eddie Wineland, entre otros.