NXT: Joe Hendry venció a Joe Coffey

En la más reciente edición de NXT, en la cuarta lucha de la noche, vimos a la gran estrella de TNA Wrestling, Joe Hendry, luchar y vencer al experimentado Joe Coffey de Gallus. La lucha comenzó con Joe Hendry lanzándose por encima de la cuerda superior para derribar a Mark Coffey y Wolfgang en el exterior del ring.

Hendry luego derribó a Joe Coffey en el suelo, lo volvió a meter al ring y Coffey le propinó una quebradora de espaldas a Hendry. Hendry respondió con un rodillazo a Joe Coffey, pero Coffey intentó una plancha cruzada desde la esquina. Hendry lo anticipó, enviándolo al suelo y luego ejecutó un supléx vertical sobre él.

Hendry atacó a Coffey con puñetazos y pisotones en la esquina, luego lo sacó del ring con un lazo al cuello. Intentó hacer una rodada a espaldas sobre Coffey, pero este lo evitó y trató de aplicar una llave de sumisión. Hendry impidió el intento, pero Coffey hizo que su cara rebotara en la cuerda superior.

Mark Coffey y Wolfgang intentaron atacar a Hendry mientras Coffey distraía al réferi, pero Hendry los derribó a ambos. Luego enredó a Mark en la falda del ring y, mientras se acomodaba en la mesa de comentarios, hizo parecer que había sido golpeado con una silla que Wolfgang le entregó.

El réferi expulsó a Mark y Wolfgang del área de ringside, y Hendry realizó una rodada a espaldas sobre Joe Coffey. Coffey logró salir y Hendry lo lanzó con un Fallaway Slam Hendry animó al público y finalizó a Joe Coffey con su movimiento The Standing Ovation para llevarse la victoria.

Don't stop believing! @joehendry picks up a HUGE win at The #NXTGAB!!! pic.twitter.com/6EjNdFmM5G

— WWE (@WWE) August 7, 2024