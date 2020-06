Uno de los veteranos más valorados por la industria en lo que llevamos de siglo, Low Ki ha paseado sus habilidades tanto dentro de promociones "mainstream" como NJPW, WWE, TNA o ROH, como dentro de la vasta escena independiente estadounidense, ganándose, no obstante, cierta fama de talento poco seguro con el que luchar. Que se lo digan a Daga hace un par de años, al que casi le arranca su oreja derecha durante un encuentro disputado en MLW.

Igualmente, ciertos desplantes a promotores también han hecho que se granjee una reputación de nombre conflictivo tras bambalinas, como cuando, por ejemplo, canceló su participación en el evento Matt Riddle Bloodsport de GCW.

Pero hasta ahora, no le habíamos visto protagonizar una estupidez de tanta categoría como la que nos ocupa. Parece que un tanto cansado de las medidas de prevención del coronavirus, Low Ki publicó este comunicado.

Ante tal escrito, lucía lógico que numerosas respuestas críticas inundaran la cuenta de Twitter de Low Ki, incluyendo a compañeros de industria.

I choose to wear a mask because it POSSIBLY will make my 6 y/o daughter’s life a little safer. Am I right? Who knows, but if wearing a dumb mask over my face will help my daughter or anyone else in the world, I’ll take the chance. & if it’s wrong, I wore a fucking mask. Oh well. https://t.co/0nyM8Vxiwe