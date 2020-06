Nunca es mal momento para alzar la voz, aunque ahora nos encontremos bajo unas circunstancias que precisamente poco apremian a que abramos demasiado la boca. Este mes, cuando muchos ya se las prometían felices con cierta remisión de la pandemia, numerosos testimonios contra varios nombres de la industria luchística dieron forma a un movimiento: #SpeakingOut.

Y pocas compañías han salido indemnes, algunas menos afectadas que otras. Les hago compilación de todos los nombres aludidos.

Y ahora hagan sus apuestas, porque según Jon Alba de Spectrum Sports 360, WWE estuvo a punto de firmar a uno de esos acusados antes de que se desatara toda la polémica.

I’ve heard from multiple sources about #WWE pulling a contract offer from a top young talent involved in the recent string of sexual allegations that have come out about pro wrestlers. Obviously a situation the company (and everyone) has to take very seriously.