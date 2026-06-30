NPW Acceso Total en ruta al Día del Fánatico

Por Drago José

En esta octava edición del programa Acceso Total de la New Professional Wrestling, comienzó con el encuentro entre Jungle Z y Stone Kyubi. Una lucha muy movida.

Luego un encuentro en parejas entre Kingtana y Génesis Jafet contra el binomio de Action Jackson y Macho Navarro. Pero que sucedio….

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Ya la NPW se prepara para presentar el Día del Fanático el Sábado 18 de Julio 2026 en Maunabo. Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la empresa.