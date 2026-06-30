WWE NXT regresa este martes 30 de junio de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida.

► La semana pasada en WWE NXT

CAMPEONATO EVOLVE: Aaron Rourke retuvo ante Tristan Angels (** 1/2) Hank y Tank vencieron a Birthright (** 1/2) EK Prosper venció a Keanu Carver (** 1/2) Arianna Grace venció a Izzi Dame (**) Sean Legacy y Dorian Van Dux vs. The Culling (** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 30 de junio de 2026

CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo del Vikingo (c) vs. EK Prosper.

Hijo del Vikingo (c) vs. EK Prosper. CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: The Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes) (c) vs. Hijo de Dr. Wagner Jr. y Galeno.

The Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes) (c) vs. Hijo de Dr. Wagner Jr. y Galeno. Jaida Parker vs. Karmen Petrovic.

Mason Rook vs. Jackson Drake.

Fecha: martes 30 de junio de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida>