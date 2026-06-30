WWE NXT 30 de junio 2026: cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE NXT 30 de junio 2026 | Hijo del Vikingo vs. EK Prosper

WWE NXT regresa este martes 30 de junio de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida.

► La semana pasada en WWE NXT

  1. CAMPEONATO EVOLVE: Aaron Rourke retuvo ante Tristan Angels (** 1/2)
  2. Hank y Tank vencieron a Birthright (** 1/2)
  3. EK Prosper venció a Keanu Carver (** 1/2)
  4. Arianna Grace venció a Izzi Dame (**)
  5. Sean Legacy y Dorian Van Dux vs. The Culling (** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 30 de junio de 2026 

Cobertura y resultados WWE NXT 30 de junio 2026 | Hijo del Vikingo vs. EK Prosper
WWE NXT 30 de junio 2026.
  • CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo del Vikingo (c) vs. EK Prosper.
  • CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: The Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes) (c) vs. Hijo de Dr. Wagner Jr. y Galeno.
  • Jaida Parker vs. Karmen Petrovic.
  • Mason Rook vs. Jackson Drake.

► Horarios y dónde ver WWE NXT en vivo

Fecha: martes 30 de junio de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida>

Región / Ciudad
Hora local
Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
18:00
Netflix
México — Frontera Norte (33 municipios)
19:00
Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET)
20:00
The CW
Estados Unidos — Chicago (CT)
19:00
The CW
Estados Unidos — Denver (MT)
18:00
The CW
Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
17:00
The CW
Canadá — Toronto / Montreal (ET)
20:00
Netflix
Canadá — Saskatchewan
18:00
Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
18:00
Netflix
Panamá, Colombia, Perú, Ecuador
19:00
Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana
20:00
Netflix
Chile (Santiago)
20:00
Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
21:00
Netflix
Reino Unido — Londres (BST)
01:00 (miércoles)
Netflix
España, Francia, Alemania, Italia
02:00 (miércoles)
Netflix
India (Nueva Delhi)
05:30 (miércoles)
Netflix
Japón (Tokio)
09:00 (miércoles)
Netflix
Australia — Sídney / Melbourne
10:00 (miércoles)
Netflix
Nueva Zelanda — Auckland
12:00 (miércoles)
Netflix

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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