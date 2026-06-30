WWE NXT regresa este martes 30 de junio de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida.
► La semana pasada en WWE NXT
- CAMPEONATO EVOLVE: Aaron Rourke retuvo ante Tristan Angels (** 1/2)
- Hank y Tank vencieron a Birthright (** 1/2)
- EK Prosper venció a Keanu Carver (** 1/2)
- Arianna Grace venció a Izzi Dame (**)
- Sean Legacy y Dorian Van Dux vs. The Culling (** 1/2)
► Momentos clave
- Alguien arrastró a Tristan Angels por debajo del ring. De vuelta en el cuadrilátero, Aaron Rourke conectó una superkick y remató a Angels con un Over the Rainbow para llevarse la victoria.
- Entre todo el caos, afuera del ring Charlie Dempsey golpeó sin querer a Lexis King al querer golpear a Matt Matthews. La distracción sirvió para que Hank y Tank acabaran con Stacks.
- Keanu Carver parecía decidido a terminar. Impactó Spear y fue por el powerbomb, pero EK Prosper se lo llevó en rana, ganando de manera sorpresiva.
- Shawn Spears le pidió a Izzi Dame que le chocara la mano, y esa distracción le dio la victoria a Ariann Grace, quien aprovechó el momento para aplicar enredadera, venciendo a la rubia.
- Dorian Van Dux sacó del ring a Niko Vance y lo siguió con tope. Arriba, los consentidos terminaron a Shawn Spears con plancha de 450 grados y Shooting Star Press.
► Cartelera WWE NXT 30 de junio de 2026
- CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo del Vikingo (c) vs. EK Prosper.
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: The Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes) (c) vs. Hijo de Dr. Wagner Jr. y Galeno.
- Jaida Parker vs. Karmen Petrovic.
- Mason Rook vs. Jackson Drake.
Fecha: martes 30 de junio de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida>
Región / Ciudad
Hora local
Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
18:00
Netflix
México — Frontera Norte (33 municipios)
19:00
Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET)
20:00
The CW
Estados Unidos — Chicago (CT)
19:00
The CW
Estados Unidos — Denver (MT)
18:00
The CW
Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
17:00
The CW
Canadá — Toronto / Montreal (ET)
20:00
Netflix
Canadá — Saskatchewan
18:00
Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
18:00
Netflix
Panamá, Colombia, Perú, Ecuador
19:00
Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana
20:00
Netflix
Chile (Santiago)
20:00
Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
21:00
Netflix
Reino Unido — Londres (BST)
01:00 (miércoles)
Netflix
España, Francia, Alemania, Italia
02:00 (miércoles)
Netflix
India (Nueva Delhi)
05:30 (miércoles)
Netflix
Japón (Tokio)
09:00 (miércoles)
Netflix
Australia — Sídney / Melbourne
10:00 (miércoles)
Netflix
Nueva Zelanda — Auckland
12:00 (miércoles)
Netflix