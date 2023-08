Que el reportado duelo de Trish Stratus contra Becky Lynch para SummerSlam finalmente quedara fuera del cartel del «premium live event», parece responde en parte a Slim Jim.

Una marca que patrocina la batalla campal de 25 hombres que se celebrará hoy, y que WWE, ante la necesidad de hacer honor a tal postor, tiene previsto concederle un tiempo considerable. Porque varios luchadores notorios de la compañía competirán allí sin ningún premio sobre la mesa, como AJ Styles, Sheamus o LA Knight.

Y ahora Fightful informa de dos nombres no incluidos ayer en el gráfico mostrado durante Friday Night SmackDown: Tommaso Ciampa y Otis.

En poco más de dos horas arrancará SummerSlam 2023, desde el Ford Field de Detroit (Michigan, EEUU), y SUPERLUCHAS les ofrecerá la mejor cobertura de esta fiesta estival. He aquí su cartel actualizado.

