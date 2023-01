NOAH: "N-Innovation" Nuevos monarcas Jr.

«N-Innovation», el proyecto de la división junior de Pro Wrestling NOAH, celebró su última función de 2022 en el Shinjuku FACE.

► «N-Innovation»

Eita y Yoshinari Ogawa se midieron en un duelo individual en donde trataron de saldar sus viejas rencillas. Pero cuando llevaban dieciocho minutos de refriega, Tadasuke y Hi69 intervinieron y la lucha terminó sin decisión. Eita y Ogawa estrecharon sus manos en señal de que su largo encono llegó a su fin.

Kzy de Dragon Gate y YO-HEY se proclamaron nuevos poseedores del Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC dando cuenta de Atsushi Kotoge y Seiki Yoshioka, quienes cayeron en su primera defensa. Tras la lucha, Eita dio un paso al frente para desafiar a los flamantes monarca y aseguró que su compañero en este reto será Yoshinari Ogawa.

En el turno principal, AMAKUSA (nuevo personaje de Haoh), se proclamó nuevo Campeón de Peso Jr. GHC luego de doblegar a Dante León. Al igual que su antecesor (Ninja Mack), Dante León cayó en su primera defensa. Luego de celebrar, AMAKUSA recibió el desafío de Junta Miyakawi, quien recién regresó de su viaje de preparación en México y está dispuesto a mostrar lo aprendido.

Los resultados completos son:

NOAH «N INNOVATION», 23.12.2022

Shinjuku FACE

Asistencia: 320 Espectadores

1. Shoki Kitamura venció a Hi69 (9:22) con un Japanese Leg Roll Clutch Hold.

2. Ninja Mack, Alejandro y Kai Fujimura derrotaron a Shuji Kondo, Tadasuke y Hajime Ohara (11:53) con la Cazadora con Hilo de Alejandro sobre Tadasuke.

3. Yasutaka Yano vencieron a NOSAWA Rongai (13:41) con un Front Cradle.

4. Yoshinari Ogawa vs. Eita – finalizó sin decisión (18:28) cuando Tadasuke y Hi69 intervinieron.

5. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: YO-HEY y Kzy vencieron a Atsushi Kotoge y Seiki Yoshioka (c) (27:53) con la KZ.time de Kzy sobre Kotoge – conquistando el título

6. GHC Jr. Heavyweight Title: AMAKUSA derrotó a Dante Leon (c) (23:37) con la Kaikoku – conquistando el título.