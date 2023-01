Pro Wrestling NOAH se declaró listo para su magno evento «New Year 2023» que realizará en el Tokyo Nippon Budokan y con el que abre oficialmente sus actividades del Año Nuevo.

► Cartel completo «New Year 2023»

Fueron dos los duelos de campeonato que se añadieron para completar este impresionante cartel. Los flamantes poseedores del Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC, Kzy y YO-HEY, responderán al desafío que hicieron Eita y Yoshinari Ogawa, los otrora oponentes, que harán equipo por primera ocasión.

El campeón de Peso Jr. GHC, AMAKUSA tendrá su primera prueba de su reinado que recién comenzó, ante Junta Miyawaki, el joven que retorna de su viaje de preparación en México y está ansioso por demostrar los conocimientos adquiridos.

También se efectuó la conferencia de prensa previa, con la presencia de Keiji Mutoh y Shinsuke Nakamura, queda sólo espera que esta sea una gran función.

El cartel completo queda así:

NOAH «THE NEW YEAR 2023», 01.01.2023

1. Yasutaka Yano vs. Taishi Ozawa

2. Masa Kitamiya, Daiki Inaba y Yoshiki Inamura vs. Mohammed Yone, Akitoshi Saito y Shuhei Taniguchi

3. Ninja Mack, Dante Leon y Alejandro vs. Shuji Kondo, Tadasuke y Hi69

4. Hijo de Dr. Wagner Jr., Atsushi Kotoge y Seiki Yoshioka vs. Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki y Mochizuki Junior

5. Masakatsu Funaki, Katsuhiko Nakajima, Manabu Soya y Hajime Ohara vs. Kazuyuki Fujita, Kendo Kashin, NOSAWA Rongai y X

6. Timothy Thatcher vs. Jack Morris

7. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: YO-HEY y Kzy (c) vs. Yoshinari Ogawa y Eita

8. GHC Jr. Heavyweight Title: AMAKUSA (c) vs. Junta Miyawaki

9. GHC Tag Team Title: Takashi Sugiura & Satoshi Kojima NJPW (c) vs. Naomichi Marufuji & KENTA NJPW

10. Special Singles Match: Great Muta vs. Shinsuke Nakamura

11. GHC Heavyweight Title: Kaito Kiyomiya (c) vs. Kenoh