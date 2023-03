Pro Wrestling NOAH se trasladó al Yokohama Budokan para “Great Voyage 2023 in Yokohama” para uno de los mayores eventos anuales de la empresa, con tres títulos en juego.

► “Great Voyage 2023 in Yokohama”

El inglés Saxon Huxley debutó en NOAH haciendo equipo Hideki Suzuki dominando a Mohammed Yone y Yoshiki Inamura en un choque de poder a poder.

Siguió una de las sorpresas de la función; Shuhei Taniguchi se impuso a Takashi Sugiura. Este logró provocar al monstruo haciendo que Taniguchi diera uno de los mejores combates que ha tenido en mucho tiempo. Taniguchi ganó el encuentro con repetidas patadas en la cabeza de Sugiura, que resonó alrededor de la arena con un golpe rotundo.

Sugiura y Taniguchi anunciaron su intención de competir por el título de parejas GHC.

GLG (Jack Morris y Anthony Greene) doblegaron a Naomichi Marufuji e Hijo de Dr. Wagner Jr. Fue Morris quien dio el triunfo a su equipo con un Tiger Driver sobre Wagner. Con ello, Morris ganó el derecho a desafiar a Hijo de Dr. Wagner Jr. a un combate por el título nacional GHC.

Los mexicanos Extreme Tiger y Lancelot se impusieron a AMAKUSA y Ninja Mack. El choque se centró en el encono entre Lancelot y AMAKUSA; fue justamente el enmascarado mexicano quien lo dominó y procedió a desafiarlo por el cetro junior.

En una brutal y sensacional lucha, Masa Kitamiya y Daiki Inaba dieron cuenta de Kongoh (Kenoh y Manabu Soya). Kenoh había preparado un asiento especial para que el Director General de AJPW, Kohei Suwama, se sentara en el ringside mientras veía a Kongoh derrotar a los campeones GHC, que Kenoh dijo que unificaría con los títulos de etiqueta de peso pesado de AJPW, Suwama, sin embargo, no apareció y Kenoh dijo que nunca volvería a confiar ni en Suwama ni en el luchador

Tras la lucha, Kento Miyahara, el as de AJPW, y desafió a Kitamiya a un choque de tercias en AJPW.

Y no hubo reunión de Ratels. Yoshinari Ogawa y Eita defendieron el campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC respondiendo al desafío de HAYATA y Chris Ridgeway. El drama vino a continuación, con Ogawa intentando limar asperezas con sus ex compañeros a pesar de la evidente oposición de Eita. Para calmarlo, le dio una bofetada en señal de que no pasaba nada. HAYATA aceptó el acuerdo de paz de Ogawa, pero Ridgeway no. Así salieron los cuatro del ring, sin resolver nada.

En el l turno principal, Jake Lee se proclamó como nuevo campeón de Peso Completo GHC dominando a Kaito Kiyomiya. Tuvieron que pasar cinco años y medio para que un extranjero (Lee es coreano) se apoderara del máximo cetro de NOAH; Lee es el segundo monarca foráneo después de Eddie Edwards, quien tuvo el título en 2017.

Jake Lee representó un verdadero desafío para Kiyomiya, quien se vio sorprendido por la fortaleza y actuar escurridizo de su retador y visiblemente agotado, se rindió tras una poderosa Skewered Front High Kick. Tras la lucha, Lee recibió el desafío del peligroso Katsuhiko Nakajima.

Los resultados completos son:

NOAH “GREAT VOYAGE 2023 IN YOKOHAMA”, 19.03.2023

Yokohama Budokan

Asistencia: 1,308 Espectadores

1. Yasutaka Yano venció a Taishi Ozawa (4:56) con un Flying Front Cradle.

2. Atsushi Kotoge, YO-HEY, Seiki Yoshioka y Alejandro derrotaron a Shuji Kondo, Tadasuke, Hajime Ohara y Hi69 (5:00) con un Horizontal Cradle de Kotoge sobre Tadasuke.

3. Katsuhiko Nakajima venció a Kinya Okada (5:48) con un Vertical Spike.

4. Hideki Suzuki y Saxon Huxley derrotaron a Mohammed Yone y Yoshiki Inamura (7:55) con una Neck-Hanging Bomb de Huxley sobre Yone.

5. Shuhei Taniguchi venció a Takashi Sugiura (11:43) con una Face Kick.

6. Jack Morris y Anthony Greene derrotaron a Naomichi Marufuji e Hijo de Dr. Wagner Jr. (13:23) con un Tiger Driver de Morris sobre Wagner.

7. Xtreme Tiger y Lancelot vencieron a AMAKUSA y Ninja Mack (10:16) con una Broken Bomb de Lancelot sobre AMAKUSA.

8. GHC Tag Team Title: Masa Kitamiya y Daiki Inaba (c) derrotaron a Kenoh y Manabu Soya (21:44) con un Diving Senton de Kitamiya sobre Soya (1st defense) defendiendo el título

9. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Yoshinari Ogawa y Eita (c) vencieron a HAYATA y Chris Ridgeway (25:29) con un Figure-Four Pinfall de Ogawa sobre Ridgeway (2nd defense) defendiendo el título

10. GHC Heavyweight Title: Jake Lee derrotó a Kaito Kiyomiya (c) (35:36) con una Skewered Front High Kick – conquistando el título (Failed 5th defense -> 42nd Champion).