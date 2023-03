Bianca Belair está camino a cumplir un año como Campeona Raw, y buscará continuar esta importante racha este fin de semana cuando enfrente a Asuka, quien ha tenido una racha impresionante desde su regreso en Royal Rumble. Este será el tercer WrestleMania consecutivo que la EST de WWE vaya a disputar con un título en juego.

► ¿Estrenará Bianca Belair nuevo atuendo en WrestleMania 39?

Bianca Belair es conocida por algunas cosas, incluido el diseño y la creación de su propio atuendo luchístico. Al acercarse una ocasión especial como WrestleMania 39, es muy probable que la veamos con otro diseño personalizado.

Durante una entrevista reciente en el podcast de Kliq This, Bianca Belair comentó un poco sobre lo que representa esta nueva edición de WrestleMania para ella. También comentó sobre lo que tiene preparado para el evento, aunque no reveló mayores detalles.

“Bueno, te diré esto. Acabo de empezar y estoy literalmente mientras estoy haciendo esta entrevista, estoy sentada aquí cosiendo. Tengo una aguja en la mano. Me duelen los dedos. Tengo que hacer la mayoría de las cosas a mano. He empacado mi máquina de coser. Pero sí, quiero decir, nos vamos a Hollywood.

Así que ya sabes, tienes que hacer todo lo posible y eso es lo que estoy haciendo. Es WrestleMania. Estoy tratando de mantener la racha de hacer mi propio atuendo. Mi agenda se está volviendo muy ocupada siendo, ya sabes, la vida de campeón y las apariencias y todo. No puedo salir a menos que haya hecho mi propio equipo. Me da una sensación de orgullo y me encanta cómo mis fans lo aprecian. Solo quiero cumplir siempre con ellos también”.

“Por supuesto. Eso es lo emocionante de WrestleMania. No son solo los encuentros. ¿Todos están anticipando cómo se verá el equipo? ¿Cómo será la entrada? Hice que la banda de TSU me presentara el año pasado, y yo estaba como, ‘Guau. ¿Qué puedo hacer para superar eso?

Entonces, ya sabes, tengo algo planeado y es muy sentimental para mí, y estoy emocionada por eso. Solo quiero que esta manía sea, ya sabes, no solo sobre mí. Estoy construyendo mi legado aquí y quiero que mi legado no sea solo lo que la gente recuerde de lo que hago, sino que recuerden cómo los hice sentir e inspiré. Quiero que sea más grande que yo. Solo estoy tratando de traer eso a la mesa, pero estoy muy emocionada por mi entrada este año”.