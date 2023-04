NOAH: 6 luchadores mexicanos en evento de Sendai

La presencia mexicana se hará sentir en la Xebio Arena de Sendai para la función del Pro Wrestling NOAH, “Green Journey 2023 in Sendai”.

► Seis luchadores mexicanos verán acción en Sendai

Serán seis luchadores mexicanos los que verán acción en esta magna función, donde se jugarán cinco campeonatos. Los mexicanos intervendrán en dos luchas del cartel

La primera de ellas será en el quinto combate del evento, donde se ofrecerá un encuentro denominado Lalapalooza Fiesta, donde lucharán seis enmascarados. Por un lado, Dralístico y Dragon Bane se asociarán con el japonés Alejandro para enfrentar al combinado aéreo integrado por Extreme Tiger, Alpha Wolf y Lancelot. Sin duda alguna la espectacularidad y velocidad del estilo aéreo estarán a la orden del día.

Para la séptima lucha, Hijo del Dr. Wagner Jr. expondrá su cetro por tercera vez enfrentando al escocés Jack Morris. En las últimas funciones, la rivalidad entre los dos se ha tornado tensa y han terminado por atacarse duramente.

Sólo resta esperar que los representantes mexicanos pongan en alto el nombre de nuestro país y muestren todas sus habilidades en este importante evento.

El cartel completo queda así:

NOAH “GREEN JOURNEY 2023 IN SENDAI”, 16.04.2023

Xebio Arena Sendai

1. Opening Journey: Yasutaka Yano vs. Taishi Ozawa

2. No Holding Back: Hideki Suzuki, Timothy Thatcher y Saxon Huxley vs. Yoshiki Inamura, Kinya Okada y Sean Legacy

3. Wild and Free: Maya Yukihi vs. Sumire Natsu

4. Might Makes Right: Naomichi Marufuji, Kaito Kiyomiya, Ninja Mack, Atsushi Kotoge y Seiki Yoshioka vs. Kenoh, Jinsei Shinzaki Michinoku Pro, Shuji Kondo, Hajime Ohara y Hi69

5. Lalapalooza Fiesta: Dralistico, Dragon Bane y Alejandro vs. Xtreme Tiger, Alpha Wolf y Lancelot

6. GHC Tag Team Title – Volcanic Explosion: Masa Kitamiya y Daiki Inaba (c) vs. Takashi Sugiura y Shuhei Taniguchi

7. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title – Time for a Change: Yoshinari Ogawa y Eita (c) vs. YO-HEY y Tadasuke

8. GHC National Title – Sky’s the Limit: Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs. Jack Morris

9. GHC Jr. Heavyweight Title – Rise and Fall: AMAKUSA (c) vs. HAYATA

10. GHC Heavyweight Title – The Lunatic Gate: Jake Lee (c) vs. Katsuhiko Nakajima