NOAH: Firma contratos”Green Journey 2023 in Sendai”

En un hotel en el centro de Tokio, Pro Wrestling NOAH celebró la ceremonia de firma pública de los contratos que se dirimirán en el magno evento “Green Journey 2023 in Sendai”.

► Campeones y retadores firmaron los contratos

En el acto protocolario se dieron cita campeones y retadores, quienes se encararon por última ocasión antes de su confrontación sobre el ring.

Los primeros en aparecer fueron Daiki Inaba y Masa Kitamiya, los poseedores del Campeonato de Parejas GHC, así como los retadores Takashi Sugiura y Shuhei Taniguchi. Éstos últimos aseguraron que no desaprovecharán esta oportunidad titular. Sugiura ha sido monarca de parejas en múltiples ocasiones, pero nunca al lado de Taniguchi.

Eita y Yoshinari Ogawa, los monarcas de Parejas de Peso Jr. GHC, no estuvieron presentes. Solamente los retadores, GLG (Tadasuke y YO-HEY) dieron sus impresiones con respecto a la lucha. Ellos señalaron que los cuatro se conocen muy bien que será un combate intenso. Aunque saben que Eita y Ogawa son rivales recios, para Tadasuke y YO-HEy es importante lograr un buen resultado porque sería la consolidación de GLG también en la división junior.

Siguió la firma del contrato por el Campeonato Nacional GHC. Jack Morris lamentó haber perdido la amistad del mexicano, ya que se sentía identificado con él por ser extranjeros con ganas de triunfar. Hijo de Dr. Wagner Jr. le reviró diciendo que fue Morris quien optó unirse a GLG traicionando su amistad, parcamente le dijo que en la lucha hiciera lo mejor que pudiera.

AMAKUSA y HAYATA fueron los siguientes en firmar el contrato de la lucha por el Campeonato de Peso Jr. GHC. Para el monarca reinante, este será el mayo desafío de su carrera, donde pondrá a prueba su mente y su cuerpo para fortalecer su carácter de campeón. HAYATA no tiene dudas y asegura que está preparado para recuperar lo que es suyo, su objetivo es convertirse en campeón por quinta ocasión.

Los últimos en aparecer fueron Jake Lee y Katsuhiko Nakajima, los protagonistas de la gran estelar, donde se disputarán el Campeonato de Peso completo GHC. Nakajima insistió en que Lee no es parte de NOAH por lo que no tiene derecho a portar el cinturón más importante de la empresa. Lee señaló que eligió a Nakajima como primer adversario ya que quiere romper esa fama de Nakajima de terminar las luchas con un solo golpe, pero el demostrará que también puede hacerlo.

Entonces ambos se acercaron y Lee le restregó el cinturón en la cara a Nakajima. Éste respondió con un poderoso bofetón que noqueó al campeón. De esta forma Nakajima levantó la prohibición a usar éste golpe, con el que en ocasiones anteriores noqueó a Atsushi Kotoge en una conferencia de prensa y a Tetsuya Endo en una lucha sobre el ring.

Recordando el cartel completo:

NOAH “GREEN JOURNEY 2023 IN SENDAI”, 16.04.2023

Xebio Arena Sendai

1. Opening Journey: Yasutaka Yano vs. Taishi Ozawa

2. No Holding Back: Hideki Suzuki, Timothy Thatcher y Saxon Huxley vs. Yoshiki Inamura, Kinya Okada y Sean Legacy

3. Wild and Free: Maya Yukihi vs. Sumire Natsu

4. Might Makes Right: Naomichi Marufuji, Kaito Kiyomiya, Ninja Mack, Atsushi Kotoge & Seiki Yoshioka vs. Kenoh, Jinsei Shinzaki Michinoku Pro, Shuji Kondo, Hajime Ohara & Hi69

5. Lalapalooza Fiesta: Dralistico, Dragon Bane y Alejandro vs. Xtreme Tiger, Alpha Wolf y Lancelot

6. GHC Tag Team Title – Volcanic Explosion: Masa Kitamiya y Daiki Inaba (c) vs. Takashi Sugiura y Shuhei Taniguchi

7. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title – Time for a Change: Yoshinari Ogawa y Eita (c) vs. YO-HEY y Tadasuke

8. GHC National Title – Sky’s the Limit: Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs. Jack Morris

9. GHC Jr. Heavyweight Title – Rise and Fall: AMAKUSA (c) vs. HAYATA

10. GHC Heavyweight Title – The Lunatic Gate: Jake Lee (c) vs. Katsuhiko Nakajima