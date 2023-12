El Gran Messe Kumamoto fue el escenario para el cierre del torneo «World Tag League 2023» de New Japan Pro Wrestling.

► «World Tag League 2023» Gran final

La dupla de Kazuchika Okada y Hiroshi Tanahashi reaparecieron enfrentando a Gates Of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona) a quienes dominaron tras casi doce minutos de acciones.

Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Shingo Takagi, Tetsuya Naito y Yota Tsuji) y Zandokan Jr. se impusieron a Just 5 Guys (DOUKI, SANADA, Taichi, TAKA Michinoku y Yuya Uemura). Al mexicano Zandokan se le permitió unirse al saludo de LIJ sin ser miembro oficial.

Hirooki Goto y YOSHI-HASHI derrotaron a El Phantasmo y Hikuleo en la gran final de la World Tag League, estableciendo un récord al ser la primera dupla en ganar la competencia por tercera ocasión consecutiva. También son el primer equipo en ganar el torneo y al mismo tiempo tener el Campeonato de Parejas IWGP.

Con este resultado, Bishamon se ganó el derecho de elegir a la dupla que los retará en Wrestle Kingdom 18, el 4 de enero en el Tokyo Dome.

Los resultados completos son:

NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2023», 10.12.2023

Gran Messe Kumamoto

Asistencia: 2,658 Espectadores

0. Frontier Zone: Ryusuke Taguchi y Oleg Boltin vencieron a Kodai Nozaki y Mt. Aso (5:53) con un Kido Clutch de Taguchi sobre Aso.

1. Atlantis Jr. , Soberano Jr. y Master Wato derrotaron a Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita (8:34) con un Tsutenkaku German Suplex Hold de Wato sobre Fujita.

2. Yuji Nagata, Minoru Suzuki, Lance Archer y Alex Zayne vencieron a Bad Luck Fale, Jack Bonza, Alex Coughlin y Gabe Kidd (8:49) cuando Zayne colocó espaldas planas a Bonza tra sun Blackout Sauce.

3. Jeff Cobb, Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman derrotaron a Tomohiro Ishii, Toru Yano, Yuto Nakashima y Oskar Leube (6:55) con la Tour of the Island de Cobb sobre Leube.

4. Ren Narita y SHO vencieron a Shota Umino y Tiger Mask (0:37) cuando SHO colocó espaldas planas a Tiger.

5. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru derrotaron a Kaito Kiyomiya , Ryohei Oiwa y Tomoaki Honma (11:01) con un EVIL de EVIL sobre Honma.

6. Kazuchika Okada y Hiroshi Tanahashi vencieron a Bishop Kaun y Toa Liona (11:54) con Rainmaker de Okada sobre Liona.

7. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Zandokan Jr. y BUSHI derrotaron a SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku (16:04) con la MX de BUSHI sobre TAKA.

8. World Tag League – Final: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vencieron a Hikuleo y El Phantasmo (40:30) cuando Goto colocó espaldas planas a Phantasmo tras la Naraku.