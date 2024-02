New Japan Pro Wrestling dio a conocer que tres luchadoras han sido invitadas a participar en el evento «Windy City Riot 2024» en Chicago.

► El talento femenino se hará presente en Chicago.

Se trata de AZM y Mina Shirakawa representando a STARDOM; así como Stephanie Vaquer, representando al CMLL. Ellas verán acción en 12 de abril en el Wintrust Arena de la «Ciudad de los Vientos». No se han dado más detalles sobre el o los combates en los que intervendrán.

Stephanie Vaquer reaparece en un evento de NJPW Strong luego de su excelente desempeño en «Battle in the Valley» en enero, donde si impuso a Viva Van. Además desafió sin éxito a Mayu Iwatani por el Campeonato Femenino IWGP en el evento «Lonestar Shootout» del 10 de noviembre. La gladiadora chilena también compitió en «Fighting Spirit Unleashed».

AZM tendrá su gran presentación en un evento de NJPW Strong, es una de las grandes estrellas de Stardom; tres veces Campeona Artist of Stardom, entre otros reconocimientos. Ha luchado para NJPW en Wrestle Kingdom 15, en Historic X Over, Sakura Genesis 2023 y en diciembre desafió sin éxito a Giulia por el Campeonato Femenil STRONG.

Luego de bastante tiempo, Mina Shirakawa vuelve a presentarse en una función de NJPW. La primera ocasión fue en «Rumble on 44th Street» en octubre de 2022 en Nueva York. Recientemente, Shirakawa luchó en «The New Beginning in Sapporo» donde Mayu Iwatani la venció para retener el Campeonato Femenil IWGP.