NJPW: Taichi recupera el Campeonato KOPW

El Yamagata Big Wing fue el escenario a donde New Japan Pro Wrestling llegó como parte de la gira «New Japan Road 2023«.

► «New Japan Road 2023»

CHAOS (Kazuchika Okada y Tomohiro Ishii) y Hiroshi Tanahashi lograron la sexta defensa del Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER ante Ren Narita, Ryusuke Taguchi y Tomoaki Honma. Inicialmente este duelo era una lucha de tercias celebrando la reaparición de Honma en su ciudad natal, pero se convirtió en un desafío titular.

Según lo estipulado, Yoshinobu Kanemaru fue el réferi invitado especial para el partido. Sin embargo, fue noqueado durante la lucha y otro réferi entró para contar el pinfall después de que Taichi aplicara el Last Ride. El resto de House of Torture quisieron ingresar para interferir, pero Just 5 Guys los repelieron oportunamente. Tras celebrar su conquista, Taichi nominó a Kanemaru como su siguiente rival.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN ROAD», 17.11.2023

Yamagata Big Wing

Asistencia: 784 Espectadores

1. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima y Togi Makabe vencieron a Yuto Nakashima, Oskar Leube y Oleg Boltin (6:20) con un Lariat de Kojima sobre Nakashima.

2. Toru Yano y Master Wato derrotaron a Taiji Ishimori y Gedo (7:09) cuando Gedo fue descalificado.

3. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y YOH vencieron a Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman (10:28) cuando Goto colocó espaldas planas a Newman tras la Shoto.

4. Yuji Nagata, Minoru Suzuki, Shota Umino y Tiger Mask derrotaron a Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI (9:05) con un Blaze Blade de Umino sobre BUSHI.

5. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi, Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo vencieron a SANADA, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku (9:31) con un Reverse Figure-Four Cradle de Kanemaru sobre TAKA.

6. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y Tomohiro Ishii (c) derrotaron a Tomoaki Honma, Ren Narita y Ryusuke Taguchi (25:37) con un Inside Cradle de Tanahashi sobre Narita (6th defense) defendiendo el título.

7. KOPW 2023, Yoshinobu Kanemaru Referee Match: Taichi venció a SHO (c) (20:47) con un Taichi-Style Last Ride.