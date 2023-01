NJPW: Se anuncian los cambios para NJPW Strong

New Japan Pro Wrestling ha anunciado cambios importantes en NJPW Strong, la marca que lanzó en 2020, en cierto modo como respuesta a los desafíos causados ​​por la pandemia de COVID-19.

► Calidad sobre la cantidad.

A principio de año, Takami Ohbari había anunciado que la submarca cambiaría en su formato de transmisión, reconstruyéndose y ofreciendo un producto de mayor calidad.

El nuevo NJPW Strong operará de la siguiente manera, para los eventos en los Estados Unidos. Dichos eventos tendrán la marca NJPW Strong y el modelo semanal cambiará también a un formato dual con NJPW Strong Live y Strong On Demand. NJPW confirmó que el programa Battle in the Valley del 18 de febrero será el primer programa STRONG LIVE, que se transmitirá en inglés en FITE y en japonés en NJPW World.

De lo contrario, la acción estará disponible con un estreno retrasado en STRONG On Demand; Comenzando con Battle in the Valley, el programa estará disponible en una serie de cuatro partes a lo largo de marzo, similar al modelo semanal anterior de STRONG.

El anuncio oficial de NJPW dice así:

Desde su creación durante la pandemia de COVID en 2020, NJPW STRONG ha visto a las mejores estrellas en ascenso de los Estados Unidos competir con nombres familiares del escenario japonés y más allá. Las grabaciones mensuales han visto a fanáticos apasionados presenciar una gran acción en vivo, y los combates de esas grabaciones se distribuyen cada semana en NJPW World y FITE. Además, los eventos Pay Per View de los Estados Unidos han visto momentos aún más memorables, desde el salvaje combate a muerte de Jon Moxley y El Desperado en “Music City Mayhem” hasta Eddie Kingston y Kazuchika Okada haciendo equipo por primera vez, y Mayu Iwatani de Stardom defendiendo el Campeonato SWA en “Rumble On 44th Street”. En el pasado, estas ofertas de PPV se presentaban bajo la marca NJPW en lugar de NJPW STRONG para diferenciarlas de las presentaciones semanales de estilo televisivo en NJPW World y FITE. Sin embargo, a medida que NJPW avanza hacia una nueva era en 2023, también lo hace la acción en los Estados Unidos, y ha llegado el momento de fortalecer aún más la marca NJPW STRONG, así como de garantizar que aún más personas prueben la increíble acción que NJPW presenta en los Estados Unidos. En el futuro, todos los eventos de New Japan Pro-Wrestling en los Estados Unidos llevarán la marca NJPW STRONG. Además, el formato semanal de “grabación de TV” de STRONG cambiará a un modelo dual: STRONG LIVE y STRONG On Demand. El primer evento STRONG LIVE será Battle in the Valley el 18 de febrero desde el San Jose Civic con entradas agotadas. Con Mercedes Moné contra KAIRI por el Campeonato Femenino IWGP, Fred Rosser defendiendo el Campeonato de Peso Abierto STRONG contra KENTA, Jay White y Eddie Kingston en una lucha de ajuste de cuentas, y el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP también en juego, esta inmensa cartelera es un evento imperdible. para los fanáticos en vivo en inglés en FITE, o en japonés en NJPW World PPV. Toda esta acción también estará disponible en marzo con NJPW STRONG On Demand. STRONG On Demand verá partidos de las tarjetas STRONG Live entregados en cuatro partes semanales durante todo el mes, al igual que NJPW STRONG hasta la fecha. Calendario de marzo de NJPW STRONG on Demand 4 de marzo Battle in the Valley semana 1: 2 partidos 11 de marzo Battle in the Valley semana 2: 3 partidos 18 de marzo Battle in the Valley semana 3: 2 partidos 25 de marzo Battle in the Valley semana 4: 3 partidos Este modelo dual brindará a los fanáticos con un presupuesto ajustado la oportunidad de mantenerse al día con la acción más candente en los Estados Unidos a través de su suscripción regular a NJPW World, mientras que la mejor experiencia en vivo del planeta espera en pago por evento mientras ocurre. NJPW agradece a los fanáticos por su apoyo dedicado a NJPW STRONG hasta la fecha. Estamos ansiosos por que se unan a nosotros para Battle in the Valley y lo que hay más allá en un nuevo y emocionante capítulo para todo NJPW.

En el anuncio, NJPW también confirmó que Strong Style Evolved, Capital Collision y Collision in Philadelphia utilizarán el nuevo modelo.