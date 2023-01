Pro Wrestling NOAH dio a conocer el cartel completo para su evento “Star Navigation 2023” que tendrá verificativo en el Tokyo Korakuen Hall.

► “Star Navigation 2023”

Los luchadores mexicano Súper Crazy y Daga comienzan una campaña dentro de NOAH.

La turbulenta división junior se enfrentará en un choque de eliminación de cinco contra cinco, donde AMAKUSA, Junta Miyawaki, Alejandro, YO-HEY y Seiki Yoshioka se medirán contra Yoshinari Ogawa, Eita, NOSAWA Rongai, Chris Ridgeway y Daga.

En el turno semifinal, lucharán una batalla de tercias, Takashi Sugiura, Naomichi Marufuji y Kaito Kiyomiya contra los recientes Good Looking Guys (Anthony Greene, Jack Morris y Jake Lee). Es además el combate preludio entre Kiyomiya y Morris por el título principal de NOAH.

En la batalla principal, el mexicano Hijo de Dr. Wagner Jr. defenderá por segunda ocasión el Campeonato Nacional GHC contra el veterano Manabu Soya. Éste último viene de una estupenda victoria ante SANADA en Wrestle Kingdom 17 in Yokohama Arena, lo que le da la confianza para éste desafío. Pero el monarca mexicano se ha declarado listo para este importante compromiso.

El cartel completo queda así:

NOAH “STAR NAVIGATION 2023”, 05.02.2023

Tokyo Korakuen Hall

1. Kinya Okada Return Match: Kinya Okada y Taishi Ozawa vs. Tadasuke y Hi69

2. Super Crazy vs. Yasutaka Yano

3. Timothy Thatcher y Hideki Suzuki vs. Masaaki Mochizuki y Shuhei Taniguchi

4. Daiki Inaba, Yoshiki Inamura, Ninja Mack y Atsushi Kotoge vs. Kenoh, Katsuhiko Nakajima, Shuji Kondo y Hajime Ohara

5. Satoshi Kojima vs. Masa Kitamiya

6. Elimination Match: AMAKUSA, Junta Miyawaki, Alejandro, YO-HEY y Seiki Yoshioka vs. Yoshinari Ogawa, Eita, NOSAWA Rongai, Chris Ridgeway y Daga

7. Kaito Kiyomiya, Takashi Sugiura y Naomichi Marufuji vs. Jack Morris, Jake Lee y Anthony Greene

8. GHC National Title: Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs. Manabu Soya