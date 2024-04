NJPW: Se anuncian las primeras luchas para “Resurgence”

New Japan Pro Wrestling anunció las primeras luchas para «Resurgence» evento que se llevará a cabo en Ontario, California.

► «Resurgence» confirma primeros duelos

Será el once de mayo cuando la empresa del león llegue al Oeste de la Unión Americana luego del gran éxito de «Windy City Riot».

Hasta el momento se han confirmado seis luchas, entre ellas tres de campeonato.

Matt Vandagriff sostendrá un nuevo mano a mano, esta vez contra Adrian Quest. Vandagriff consiguió un gran resultado en Chicago y esta ante la posibilidad de hacer crecer la racha.

Fred Rosser y Tom Lawlor se enfrentarán al West Coast Wrecking Crew (Royce Isaacs y Jorel Nelson). Mientras la frustración se desbordaba para Isaacs y Nelson después de su derrota en Windy City Riot, un ataque brutal los vio cortar el cabello de Lawlor y dárselo al ex líder del Equipo Filthy.

Yota Tsuji y Tetsuya Naito de LIJ chocarán contra David Finlay y KENTA. Días después de que Tsuji y Finlay chocaran en Wrestling Dontaku, las consecuencias de ese combate individual especial se trasladan a la acción por equipos, en el debut de Yota Tsuji en Estados Unidos.

Stephanie Vaquer del CMLL expondrá por segunda ocasión el Campeonato Femenino STRONG teniendo frente de sí a la inglesa Alex Windsor, peligrosísima oponente.

Eddie Kingston y Gabe Kidd tendrán una nueva confrontación, con el Campeonato de Peso Abierto STRONG. Con estipulación propuesta de que el último hombre en permanecer en pie, será el ganador.

En el turno principal, se pondrá en disputa el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP. El ganador de la lucha de «Wrestling Dontaku», Ren Narita y Jon Moxley, se medirá contra Shota Umino.

El cartel va como sigue:

NJPW «NJPW STRONG RESURGENCE 2024», 11.05.2024

Toyota Arena, Ontario, California, Estados Unidos

– STRONG Survivor Match: Matt Vandagriff vs. Adrian Quest

– Tom Lawlor y Fred Rosser vs. Royce Isaacs y Jorel Nelson

– Tetsuya Naito y Yota Tsuji vs. David Finlay y KENTA

– STRONG Women’s Title: Stephanie Vaquer (c) vs. Alex Windsor

– STRONG Openweight Title, No Rope Last Man Standing Match: Eddie Kingston (c) vs. Gabe Kidd

– IWGP World Heavyweight Title: Jon Moxley /Ren Narita (c) (ganador del 04 de mayo) vs. Shota Umino