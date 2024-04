Gaethje planea limitar el entrenamiento físico durante al menos seis meses

Justin Gaethje se tomará un tiempo libre prolongado después de UFC 300. Gaethje (25-5 MMA, 8-5 UFC) fue noqueado por Max Holloway (26-7 MMA, 22-7 UFC) en un icónico final de último segundo hace menos de dos semanas en Las Vegas.

El luchador encarnado en Gaethje está dispuesto a volver a competir pronto, pero sabe que es mejor dejar que su cerebro se recupere después de haber quedado fuera de combate.

“Metafóricamente podría estar listo mañana, pero físicamente creo que, nuevamente, quiero cuidarme. Creo que las conmociones cerebrales repetidas, ya sabes, cuando me voy a dormir así y recibo esa inyección, sería una tontería por mi parte volver a entrenar en cualquier momento antes de los 180 días. Podría hacer cardio. Puedo mantenerme en forma.

“Eso es lo que quiero intentar hacer. Especialmente cuanto mayor me hago, más difícil es volver a la mejor forma de mi vida. Entonces quiero mantenerme activo, pero obviamente el contacto físico va a ser limitado por bastante tiempo solo porque quiero preservarme. He estado haciendo esto por mucho tiempo. Creo que al menos seis meses son antes de que vuelva a tomar inyecciones, pero eso no significa que no estaré entrenando todo el tiempo. Ya veremos. Es un juego loco, mira cómo va la pelea entre Dustin (Poirier) y (Islam) Makhachev, un juego loco”.

Gaethje también se rompió la nariz al final de la Ronda 1 gracias a una patada giratoria de Holloway. Sin embargo, “The Highlight” dice que no afectó su desempeño en la pelea.

«Lo loco fue el último segundo, ninguno de mis entrenadores que entraban a la jaula vio lo que sucedió. Estaban abriéndose camino hacia la jaula. Tienen que ordenar sus cosas, juntar su balde, juntar su hielo. Entonces no vieron que sucediera.

“Me senté y el entrenador me dijo: ‘¿Qué diablos pasó? Te rompiste la nariz. Me estaba palpando la nariz. Estaba tratando de ver qué tan torcido estaba. Es la primera vez que me rompo la nariz en una pelea. … No creo que haya afectado mi respiración. Quiero decir, me sentí muy bien allí. Me sentí increíble allí”.