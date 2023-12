¿NJPW sabía del AEW Continental Classic?

Durante el AEW Continental Classic, además del Campeonato Continental y el Campeonato Mundial ROH, está en juego el Campeonato de Peso Abierto NEVER de NJPW. En una maniobra absolutamente atrevida, Eddie Kingston decidió que expondría sus dos títulos en esta competencia, por si no estaba suficientemente emocionante con los luchadores involucrados y el cinturón que se iban a disputar. Y no solo perdió su primer combate sino que The Mad King luchará en el segundo con Bryan Danielson.

TONIGHT LIVE | Erie, PA@_ErieEvents | https://t.co/UN1cNj1SFY#AEWCollision LIVE 8/7c TNT#AEWContinentalClassic: BLUE LEAGUE The American Dragon @bryandanielson returns to action to face #ROH World & #NJPW Strong Openweight Champ Eddie Kingston in tournament action! pic.twitter.com/vMpNE17ZKM — All Elite Wrestling (@AEW) December 2, 2023

► NJPW y el AEW Continental Classic

No tiene sentido pensar que en New Japan Pro-Wrestling no tenían conocimiento sobre toda esta idea en torno a su campeonato. Dicho esto, vamos con lo que Rocky Romero comenta al respecto en In The Weeds.

«Había algo dando vueltas que New Japan no sabía. Yo lo sabía todo el tiempo. Le dije a New Japan. Obviamente, es un concepto inusual que un campeón de New Japan ponga en juego sus títulos al final de esto. Es un poco inusual y creo que ahí es donde algunas personas no entendieron completamente todo. New Japan lo sabía y creo que está bien.

«Espero que al final, sea Eddie o Mox [Jon Moxley] o alguien que realmente luche en New Japan. Incluso Danielson [Bryan Danielson], que salgan victoriosos, así que espero no tener que decirles a mis jefes, ‘Metimos la pata y ahora hay alguien que no podemos reservar’, que está en Triple A o algo así. Creo que todo saldrá bien y estoy emocionado.

«Es un concepto genial para los fans de Estados Unidos como una introducción, ya que es como el G1. Así que los fans que no han visto el G1 se engancharán con el concepto y vendrán a ver el G1 el próximo año porque es el mejor torneo de lucha en la Tierra. Realmente no puedes duplicarlo exactamente. Creo que es una introducción genial».