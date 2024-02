NJPW: Hiroshi Tanahashi lesionado y fuera de acción

New Japan Pro Wrestling anunció que su presidente y luchador, Hiroshi Tanahashi no participará en el segundo evento de «The New Beginning in Sapporo«.

► Tanahashi se lesionó un tobillo

Su ausencia fue justificada por una lesión en el tobillo derecho, mismo que se lastimó en el curso de la batalla contra Matt Riddle, realizada en la primera noche en Sapporo.

A través de un comunicado, la empresa del león señaló que «Presidente Ace» no podría participar en la lucha cinco contra cinco donde él se uniría a CHAOS (Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) para enfrentar a Matt Riddle y United Empire (Jeff Cobb, Great-O-Khan, HENARE y Francesco Akira), en la última lucha de Okada en NJPW.

El lugar de Tanahashi será ocupado por Toru Yano, quien también fue integrante de CHAOS.

El comunicado de la empresa dice así:

Gracias por apoyar a New Japan Pro-Wrestling. Hiroshi Tanahashi, quien estaba programado para luchar en la cartelera de hoy en Sapporo, sufrió una lesión en el tobillo derecho y no podrá competir. Pedimos disculpas a los fans que esperaban ver luchar a Tanahashi y apreciamos su comprensión. Toru Yano reemplazará a Tanahashi y formará equipo con Okada, YOSHI-HASHI, Tomohiro Ishii y Hirooki Goto contra Jeff Cobb, Matt Riddle, Great O-Khan, Francesco Akira y Callum Newman.