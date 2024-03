New Japan Pro Wrestling dio a conocer el resultado de la votación por parte de los aficionados para la lucha entre Tanga Loa y Great-O-Khan.

► Lista la estipulación para la lucha por el KOPW 2024

El fin de semana inicia la gira «Road to Sakura Genesis 2024» y en su segunda fecha, que se celebrará en Hamamatsu Great-O-Khan expondrá el Campeonato King of Pro Wrestling, respondiendo al reto que hiciera Tanga Loa de Guerrillas of Destiny.

Tal como se acostumbra en las luchas por este cetro, el público votó y decidió que la propuesta favorita fue la señalada por Great-O-Khan, definida como «combate de Revitalización rural en Hamamatsu».

De acuerdo al comunicado de NJPW, la estipulación queda así:

El combate será oficialmente un combate de Revitalización Rural en Hamamatsu. La lucha se disputará en un formato de dos de tres caídas: Caída 1: Lucha de diez minutos con la mayoría de las coberturas (cada intento de inmovilización resulta en un punto) Caída 2: concurso de comer anguila por cinco minutos Caída 3: Lucha de correas (los competidores se unen con una correa y deben tocar las cuatro esquinas consecutivamente)

Hay que recordar que el luchador que mantenga en su poder el Campeonato KOPW 2024 hasta que termine el año, será considerado el monarca de dicho cetro.