A la par del cartel del evento «Sakura Genesis 2024», New Japan Pro Wrestling informó de los eventos que integran la gira previa «Road to Sakura Genesis 2024».

► «Road to Sakura Genesis» – Cartelera

Esta gira comprenderá del 30 de marzo al 4 de abril con cuatro funciones. Dentro de la gira se efectuarán los duelos previos a las luchas de campeonato se dirimirán en «Sakura Genesis 2024».

Además se pondrá en juego el Campeonato KOPW 2024, que provisionalmente tiene en su poder Great-O-Khan. Durante la penúltima fecha de la New Japan Cup 2024, Tanga Loa desafió a O-Khan luego de que Guerrillas of Destiny doblegara a United Empire en un choque de parejas. Este combate se dirimirá el 31 de marzo en la gran estelar del evento que se presentará en el Act City Hamamatsu.

NJPW, 30.03.2024

Takaoka Techno Dome

1. Toru Yano y Oleg Boltin vs. Shoma Kato y Katsuya Murashima

2. El Desperado y Tiger Mask vs. KUSHIDA y Kevin Knight

3. Francesco Akira y Callum Newman vs. Clark Connors y Gedo

4. Tomohiro Ishii, Shota Umino, Togi Makabe, Tomoaki Honma y YOH vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku

5. Hirooki Goto y Ryusuke Taguchi vs. Chase Owens y Taiji Ishimori

6. Tanga Loa y Jado vs. Jeff Cobb y Great-O-Khan

7. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru

NJPW, 31.03.2024

Act City Hamamatsu

1. Jeff Cobb vs. Shoma Kato

2. KUSHIDA, Kevin Knight y Ryusuke Taguchi vs. Clark Connors, Drilla Moloney y Gedo

3. Tomohiro Ishii, Toru Yano, Tomoaki Honma, El Desperado y Oleg Boltin vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku

4. Hirooki Goto y Tiger Mask vs. Chase Owens y Taiji Ishimori

5. Shota Umino, Togi Makabe y YOH vs. Ren Narita, SHO y Yoshinobu Kanemaru

6. Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. TJP, Francesco Akira y Callum Newman

7. Tetsuya Naito y Shingo Takagi vs. «King of Darkness» EVIL y Yujiro Takahashi

8. KOPW 2024: Great-O-Khan vs. Tanga Loa

NJPW, 03.04.2024

Tokyo Korakuen Hall

1. «King of Darkness» EVIL y Yujiro Takahashi vs. Shoma Kato y Katsuya Murashima

2. Toru Yano, Hiroyoshi Tenzan, Tiger Mask, Ryusuke Taguchi y Oleg Boltin vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku

3. YOSHI-HASHI y El Desperado vs. Chase Owens y Taiji Ishimori

4. Gauntlet Match: Tomohiro Ishii, KUSHIDA y Kevin Knight vs. TJP, Francesco Akira y Callum Newman

4a. Gauntlet Match: Ganadores Match #4 vs. Clark Connors, Drilla Moloney y Gedo

5. Shingo Takagi vs. Yoshinobu Kanemaru

6. Shota Umino y YOH vs. Ren Narita y SHO

7. Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi vs. Yota Tsuji y BUSHI

NJPW, 04.04.2024

Ryugasaki City General Gymnasium «New Life Arena Ryugasaki (Tatsunoko Arena)»

1. Shoma Kato y Katsuya Murashima vs. TJP y Francesco Akira

2. KUSHIDA, Kevin Knight y Ryusuke Taguchi vs. Clark Connors, Drilla Moloney y Gedo

3. Tomohiro Ishii, Toru Yano, Hiroyoshi Tenzan, Tomoaki Honma y Oleg Boltin vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku

4. YOSHI-HASHI y Tiger Mask vs. Chase Owens y Taiji Ishimori

5. Shota Umino, El Desperado y YOH vs. Ren Narita, Yujiro Takahashi y SHO

6. Shingo Takagi y BUSHI vs. «King of Darkness» EVIL y Yoshinobu Kanemaru

7. Tetsuya Naito, Yota Tsuji y Hiromu Takahashi vs. Jeff Cobb, Great-O-Khan y Callum Newman