NJPW: Clark Connors renovó contrato

El luchador estadounidense Clark Connors anunció que renovó su contrato con New Japan Pro Wrestling.

► “The Wild Rhino” continúa en la empresa del león

Fue en 2017 cuando Connors comenzó su carrera luchística, bajo la batuta de Lance Storm y Buddy Wayne. Para 2018 pasó a integrarse al LA Dojo, siendo parte de la primera generación del reinicio del proyecto de formación de talentos donde se contaron nombre como Karl Fredericks y Alex Coughlin, siendo entrenados como Young Lions bajo las órdenes de Katsuyori Shibata. Fue el ganador del torneo “Lion’s Break: Crown”.

En 2021, Clark Connors se graduó como Young Lion y tomó el apodo de “The Wild Rhino”, integrándose a los eventos grabados de NJPW Strong.

Para 2022, Connors compitió en su primer torneo Best of the Super Juniors, llegando a semifinales. Para el magno evento interpromocional de NJPW y AEW, “Forbidden Door”, Clark Connors entró como relevo de Tomohiro Ishii, quien sufrió una lesión días antes de la función. En la lucha que intervino en Forbidden Door, Connors cayó junto a Malakai Black y Miro ante PAC, quien se convirtió en el primer poseedor del Campeonato All Atlantic de AEW

El cierre de 2022 fue importante para Clark Connors, quien tuvo una aparición en “Rumble on 44th Street” enfrentando a Minoru Suzuki. Además, fue invitado al torneo “Super Jr. Tag League 2022” haciendo equipo con Ryusuke Taguchi.

Ya en febrero de este año, desafió sin éxito a Zack Sabre Jr. por el Campeonato de la TV NJPW World en la función “Battle in the Valley”. Sostuvo también un combate contra Wheeler Yuta por el Campeón Pure ROH en evento de Ring of Honor. Recientemente intervino en IMPACT: Multiverse United, compitiendo en un Scramble por el Campeonato de la División X.

Connors será parte de una lucha de 10 gladiadores en Capital Collision en Washington, DC el 15 de abril. Formará equipo con Chuck Taylor, Rocky Romero, Lio Rush y The DKC contra KUSHIDA, Volador Jr., “Speedball” Mike Bailey, Kevin Knight y Gabriel Kidd.