NJPW: Cartel «Rumble on 44th Street»

El Palladium Times Square de Nueva York vuelve a albergar una función de New Japan Pro Wrestling, se trata de «Rumble on 44th Street».

► «Rumble on 44th Street»

Tras un desafío emitido a través de las redes sociales, Aussie Open pondrá en juego el Campeonato de parejas de Peso Abierto STRONG por cuarta vez en una triple amenaza donde enfrentará a The DKC y Kevin Knight de LA Dojo y a los legendarios Motor City Machine Guns. Knight y el DKC obtuvieron su oportunidad titular tras una buena racha en las emisiones de NJPW Strong, e incluso e un evento de IMPACT. Esta será la última aparición de Aussie Open en Estados Unidos antes de su debut en Japón en Osaka el 5 de noviembre.

Fred Rosser logró un combate dentro de Rumble en 44th Street luego de lanzar un desafío abierto que respondió Jonathan Gresham el día de ayer en el curso de la función Night Before. Se espera que este sea un duelo sin cuartel entres dos gladiadores exepcionales.

Mayu Iwatani pondrá en juego el Campeonato Mundial SWA contra la estadounidense KiLynn King. Desde mayo, Iwatani no expone el cinturón, pero en esta ocasión el cetro vuelve a convertirse en un título internacional. King es un gladiadora con un récord impresionante en AEW y NWA, por lo que Mayu Iwatani tendrá una dura prueba.

Shingo Takagi y El Phantasmo se enfrentarán en una revancha de Declaration of Power. En dicha función, Takagi ganó la estipulación, donde su rival tuvo que llamarlo «Dragon Daddy», pero Phantasmo hizo su rabieta y rompió el trofeo KOPW 2022.

Esta vez vuelven a enfrentarse, por primera vez fuera de Japón, en modalidad hardcore (New York Street Fight) que fue propuesta por Phantasmo y eligieron los fans.

Eddie Kingston hará equipo por primera vez con Kazuchika Okada para enfrentarse a Jay White y Juice Robinson en la lucha estelar. También es la primera lucha oficial entre White y Okada de camino al Tokyo Dome en Wrestle Kingdom 17. «Switchblade» irá acompañado por el beligerante Juice Robinson, así que todo puede pasar.

El cartel completo queda así:

NJPW «RUMBLE ON 44TH STREET», 28.10.2022

New York City The Palladium Times Square, New York, USA

1. Waka Tsukiyama y Mina Shirakawa vs. Kylie Rae y Tiara James.

2. Rocky Romero y YOH vs. Yujiro Takahashi y SHO.

3. STRONG Openweight Tag Team Title, 3 Way Match: Kyle Fletcher y Mark Davis (c) vs. Chris Sabin y Alex Shelley vs. Kevin Knight y The DKC

4. STRONG Openweight Title: Fred Rosser vs. Jonathan Gresham

5. Wheeler Yuta, Homicide y Shota Umino vs. Tom Lawlor, Royce Isaacs y Jorel Nelson

6. Minoru Suzuki vs Clark Connors

7. SWA World Title: Mayu Iwatani (c) vs. KiLynn King

8. KOPW 2022, New York City Street Fight: Shingo Takagi (c) vs. El Phantasmo

9. Special Tag Match: Kazuchika Okada y Eddie Kingston vs. Jay White y Juice Robinson