Sigue en curso el torneo “Best of the Super Jr. 30” y para el quinto día de actividad, New Japan Pro Wrestling se trasladó al Sendai Sun Plaza Hall.

► “Best of the Super Jr. 30” Día 5

Hiromu Takahashi retomó rumbo y en esta ocasión logró su tercer triunfo dominando a Ryusuke Taguchi.

Kevin Knight ligó su segundo resultado positivo dominando a BUSHI quien sigue sin sumar puntos.

TJP usó todos sus recursos acrobáticos para contrarrestar las intervenciones de EVIL y salir avante ante SHO, con lo que sumó seis puntos.

Un furioso Clark Connors se repuso de la derrota de la jornada anterior, superando a Francesco Akira

DOUKI detuvo la impresionante racha de Lio Rush sorprendiéndolo con movimientos de sumisión que contrarrestaron el ataque aéreo del estadounidense.

Yoshinobu Kanemaru sufrió su tercer descalabro consecutivo, esta vez cayendo ante Robbie Eagles, quien contabilizó ocho unidades.

Mike Bailey logró su cuarto triunfo ante el mexicano Titán quien sufrió su segundo descalabro del torneo.

Master Wato sigue con buen paso y obtuvo su tercer resultado positivo superando a Dan Moloney.

KUSHIDA sigue con mala fortuna y volvió a perder, esta vez ante Taiji Ishimori, quien ligó su cuarto triunfo.

A base de tenacidad y fortaleza, YOH logró someter a El Desperado, en la última batalla de la jornada; a pesar de que el enmascarado mostró una gran resistencia y un poder de recuperación asombros. Por ello, YOH celebró en grande su tercera victoria.

Los resultados completos son:

NJPW “BEST OF THE SUPER JR. 30”, 17.05.2023

Sendai Sun Plaza Hall

Asistencia: 1,075 Espectadores

1. Best of the Super Jr. – Grupo A: Hiromu Takahashi [6] venció a Ryusuke Taguchi [0] (5:23) con un Nameless Hiromu Roll.

2. Best of the Super Jr. – Grupo B: Kevin Knight [4] derrotó a BUSHI [0] (5:23) con un Spike DDT.

3. Best of the Super Jr. – Grupo A: TJP [6] venció a SHO [2] (8:46) con un Mamba Splash.

4. Best of the Super Jr. – Grupo B: Clark Connors [6] derrotó a Francesco Akira [6] (8:33) con un No Chaser.

5. Best of the Super Jr. – Grupo A: DOUKI [4] venció a Lio Rush [8] (5:43) con un Italian Stretch No.32.

6. Best of the Super Jr. – Grupo B: Robbie Eagles [8] derrotó a Yoshinobu Kanemaru [4] (10:07) con un Trigger.

7. Best of the Super Jr. – Grupo A: Mike Bailey [8] venció a Titan [6] (9:56) con un Flamingo Driver.

8. Best of the Super Jr. – Grupo B: Master Wato [6] derrotó a Dan Moloney [4] (7:48) con un Tsutenkaku German Suplex Hold.

9. Best of the Super Jr. – Grupo A: Taiji Ishimori [8] venció a KUSHIDA [2] (13:30) con un Bloody Cross.

10. Best of the Super Jr. – Grupo B: YOH [6] derrotó a El Desperado [6] (20:24) con un Direct Drive.

– Best of the Super Jr. Standings:

Grupo A:

1. Lio Rush [8]

-. Taiji Ishimori [8]

-. Mike Bailey [8]

4. Titan [6]

-. Hiromu Takahashi [6]

-. TJP [6]

7. DOUKI [4]

8. KUSHIDA [2]

-. SHO [2]

10. Ryusuke Taguchi [0]

Grupo B:

1. Robbie Eagles [8]

2. El Desperado [6]

-. Francesco Akira [6]

-. Master Wato [6]

-. Clark Connors [6]

-. YOH [6]

7. Yoshinobu Kanemaru [4]

-. Dan Moloney [4]

-. Kevin Knight [4]

10. BUSHI [0]