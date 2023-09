NJPW: Arranca la gira «Road to Destruction 2023»

Arrancó la gira «Road to Destruction 2023» de New Japan Pro Wrestling desde el Tokyo Korakuen Hall.

► «Road to Destruction 2023»

Los Ingobernables de Japón ( Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji y Hiromu Takahashi) fueron contundentes ante United Empire (Jeff Cobb, Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman). Newman es un luchador inglés que llega a NJPW a reforzar al grupo de Will Ospreay.

Naito llevaba una hoja de papel a manera de certificado, donde decía que él será el protagonista de WK. Tras la lucha, Jeff Cobb intentó quitarle esa hoja.

Zack Sabre Jr. logró la treceava defensa del Campeonato de la TV NJPW World, doblegando al joven Ryohei Oiwa, quien estuvo acompañado de Kaito Kiyomiya de NOAH. Éste último encaró a Sabre al final del duelo.

En el turno estelar, House Of Torture (EVIL y SHO) (c/Dick Togo) se impusieron a Just 5 Guys (SANADA y Taichi) (c/TAKA Michinoku) usando sus triquiñuelas conocidas. EVIL se quedó con el cinturón de SANADA, mientras HOT celebraba su triunfo.

Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO DESTRUCTION», 08.09.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,087 Espectadores

1. Yoshinobu Kanemaru y DOUKI vencieron a Ryusuke Taguchi y YOH (11:17) con un Reverse Figure-Four Leglock de Kanemaru sobre Taguchi.

2. Minoru Suzuki, Ren Narita, El Desperado y Tomoaki Honma derrotaron a Yuji Nagata, Shota Umino, Master Wato y Oskar Leube (13:08) con un Cobra Twist de Narita sobre Leube.

3. Mikey Nicholls, Shane Haste y Bad Dude Tito vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Toru Yano (13:56) con un Highway to Hell de Haste sobre Yano.

4. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Yuto Nakashima vs. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima, Togi Makabe y Tiger Mask – finalizó sin decisión (14:08).

5. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji y Hiromu Takahashi derrotaron a Jeff Cobb, Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman (13:06) con un Gene Blaster de Tsuji sobre Newman.

6. NJPW World TV Title: Zack Sabre Jr. (c) venció a Ryohei Oiwa (11:34) con la Clarky Cat.

7. «King of Darkness» EVIL y SHO derrotaron a SANADA y Taichi (17:06) con la EVIL de EVIL sobre SANADA.