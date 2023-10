Nickal decepcionado por no ser llamado para pelear con Chimaev

Bo Nickal desearía haber recibido la llamada para pelear contra Khamzat Chimaev en UFC 294. Desafortunadamente para él, Kamaru Usman tomó ese lugar.

El ex campeón de peso welter de UFC subirá de categoría para pelear contra Chimaev con 10 días de anticipación en UFC 294 en Abu Dhabi el 21 de octubre. Usman reemplaza al brasileño Paulo Costa, quien tuvo que retirarse de la pelea con Khamzat debido a una infección. en su codo. Nickal quería la pelea y está un poco molesto porque no fue considerado.

«Me decepcionó un poco que no me preguntaran. No me pidieron que interviniera allí. Esperaba al menos una pregunta como: ‘Oye, ¿quieres hacer esto?’ Pero no, simplemente nada de UFC. Es lo que es.

“Supongo que no querían que llegara a Abu Dhabi con un aviso de 10 días y aplastara a su chico frente a su público. Esa es una pelea que necesita una preparación adecuada. Lo entiendo.»

En cuanto a la pelea en sí, Nickal espera que Usman organice una pelea competitiva, aunque pueda parecer que las cartas están en su contra.

«Creo que será competitivo basándose en su última pelea contra Burns. Creo que pasó por alto a Burns, pero también a Usman, es bastante bueno, un poco mayor. … Para Usman, no hay muchas ventajas, pero creo que para Usman, ya fue campeón y defendió su cinturón y luego perdió espalda con espalda, por lo que no está en una gran posición. Pero sí, debería ser una buena pelea”.