Cody Rhodes repetirá en NXT la próxima semana

Un día estás proclamando que Dynamite logrará ir de tú a tú con Monday Night Raw como principal cara de AEW y otro eres gancho de NXT para una nueva batalla de ratings contra el programa estrella de la casa que fundaste. Que se lo digan a Cody Rhodes, conocedor de ambos lados de la trinchera.

Lógicamente, ante la tibia candencia de Dynamite y el «momentum» por el que pasa NXT, sumado al extra de Rhodes, John Cena o The Undertaker, la marca dorada de WWE se apuntó este martes una victoria moral tras su fracaso durante las «Wednesday Night Wars».

Rhodes ejerció de gerente general invitado, «programando», entre otras cosas, una defensa de Ilja Dragunov del Campeonato NXT frente a Dominik Mysterio, así como una lucha para la semana que viene donde quedará definido el retador del moscovita en Halloween Havoc, entre Carmelo Hayes, Baron Corbin y Dijak. Además, anunció el regreso del Dusty Rhodes Tag Team Classic y del NXT Breakout Tournament.

Pero WWE quiere mantener ese «momentum» de NXT y que no parezca tan evidente que cargaron de estrellas su show sólo por contraprogramar. Así, el martes próximo habrá nueva dosis de «The American Nightmare», quien dice tiene algo que revelar.

Last Tuesday before the clock struck midnight 🕰️ I made one final decision as Guest @WWENXT GM. Find out what that decision was this Tuesday on NXT! 8/7c on @USANetwork @WWE pic.twitter.com/oQpDJOMuJm

Eso sí, en ningún momento Rhodes concreta que vaya a estar en vivo, y tal vez la decisión que menciona se presente mediante un vídeo pregrabado.

Haga acto de presencia o no Rhodes, NXT ofrecerá el siguiente menú luchístico.

Who will head to #HalloweenHavoc and face @UNBESIEGBAR_ZAR for the NXT Championship?@BaronCorbinWWE, @Carmelo_WWE and @DijakWWE face off in a No. 1 Contenders Triple Threat Match THIS TUESDAY on #WWENXT!



📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/ASAdXlF0yU