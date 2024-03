Nick Aldis: «Me sentí traicionado tras All In 2018»

En el camino hacia All In 2018, Nick Aldis y Cody Rhodes comenzaron a construir una rivalidad por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la NWA. Durante el evento que fue la chispa que creó AEW, el combate en sí mismo fue uno de los principales atractivos y el «American Nightmare» venció al «National Treasure» para hacerse con el título. Mientras hablaba recientemente en Inside The Ropes, el ahora Gerente General de WWE SmackDown rememoró aquellos momentos para bien y para mal.

► La «traición» a Nick Aldis

«En este negocio, si empiezas a compararte, fácilmente puedes caer en un pozo de amargura y resentimiento. Me sentí un poco traicionado cuando descubrí que todos estaban familiarizados con Tony Khan y estaban planeando esto.

«A medida que avanzamos un par de meses, parecía que ya estaba todo en marcha. En ese sentido, sentí que deberían haberme informado antes. Pero lo vi desde la perspectiva de que mi lucha con Cody en All In solo trajo beneficios para todos. No me hizo parecer acabado.

«Nuestra lucha fue memorable y realmente destacó en el evento. Nos abrió puertas y nos permitió lanzar un programa exitoso con una audiencia sólida. Incluso conseguí un contrato de seis cifras. Claro, Cody tenía un vínculo con un multimillonario. Yo solo tenía a un millonario, pero eso no importa. Forma parte de mi carrera.

Cody Rhodes vs Nick Aldis – All In 2018 NWA championship match highlights Sam Fender – Spice 🎧 pic.twitter.com/wP3Rv2PZHW — charley (@altmox) March 21, 2024

«No tenía resentimiento hacia Cody. Si algo, le estuve agradecido porque el éxito del evento no dependía solo de mí. Vendieron todas las entradas, pase lo que pase. Siempre digo que no llené la arena, pero sentí que le di valor al evento.

«Nuestra lucha demostró que se puede tener éxito fuera de la WWE. Mostramos emoción, narrativa y el ambiente de una gran pelea. Demostramos que se puede lograr un final de cuento de hadas en otro lugar con los luchadores adecuados. Cody era el indicado, pero yo también demostré que podía hacerlo.»