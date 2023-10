Nick Aldis en WWE: «Es mi mayor oportunidad»

Durante muchos años se habló de por qué Nick Aldis no se unía a la WWE. Finalmente lo ha hecho y el exTNA reflexiona sobre esta oportunidad en una reciente aparición en Busted Open Radio mientras todos los fans esperan a ver cómo sigue evolucionando como Gerente General de SmackDown en el programa de mañana, así como qué sucede con su disputa con Adam Pearce, quien ocupa ese mismo rol en Raw.

► Nick Aldis en WWE

«Sería deshonesto si dijera que esto es algo que estaba esperando en este momento. Sin embargo, al mismo tiempo, había llegado a aceptar la idea de que podría o no suceder. Creo que llegué a aceptarlo hace varios años, y en muchos sentidos, eso fue un punto de inflexión que me ayudó a abrazar las otras oportunidades que se presentaron. Creo que quizás perdí un tiempo siempre teniendo un ojo en la WWE, y finalmente tuve una especie de epifanía en la que me di cuenta de que, miren, o te darán una oportunidad o no lo harán. Lo único que puedes hacer es ser la mejor versión de ti mismo y mostrar al mundo tu visión de quién quieres ser. Escuché que hablaban de mi introducción y este nuevo rol. Hablaron de oportunidad, Bully, y esa es realmente la base de mi enfoque de aquí en adelante. No puedes determinar qué oportunidades se te presentarán. Solo puedes determinar qué haces con esas oportunidades, y para cualquiera que no esté familiarizado con mi pasado, mi experiencia, he estado en este negocio durante toda mi vida adulta. Esta es mi profesión«.

«Tomé un pésimo gimmick de gladiador romano en 2009 y para 2013, era el campeón mundial. Tomé una marca que, si no estaba muerta, estaba en estado crítico, y un título que no se consideraba particularmente bien pensado, y en menos de un año, encabecé el evento independiente más grande en la historia de la lucha libre profesional. Así que para cualquiera que piense que estaría decepcionado o infeliz con la oportunidad de estar en el show de entretenimiento deportivo más grande del mundo en este papel, están completamente equivocados. Estoy muy contento y no puedo esperar para comenzar. Cuando piensas en lo que hice con esas oportunidades, esta es la mayor oportunidad que he tenido y estoy completamente listo para aprovecharla«.