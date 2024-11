Nick Aldis, Dominik Mysterio y su debut en la WWE

Nick Aldis no necesitó mucho tiempo para ganarse su sitio en la WWE. Apenas hace un año que hizo su debut oficial como Gerente General de SmackDown el 13 de octubre de 2023. Incluso podría decirse que fue entonces cuando se ganó a los fanáticos; sin desmerecer el buen trabajo que ha estado haciendo, pues nadie mantiene una buena posición solo por una buena actuación. Fue presentado por Triple H durante el episodio de aquel día de la marca roja donde también se anunció que Adam Pearce continuaría como Gerente General de Raw.

► El debut de Nick Aldis en WWE

Pero no solo él, su compañero en la marca roja, el jefe de ambos, o el respetable presente y en sus casas fueron importantes en aquella primera aparición del veterano en su nuevo rol después de haber sido productor durante varios meses. También Dominik Mysterio, con quien tuvo un encontronazo, el cual fue otro motivo de su éxito.

«Si ‘Dirty’ Dom Mysterio no hubiera estado en ese segmento, habría sido una posición mucho más difícil para mí lograr esa única cosa, que era la línea de ‘gran fan de tu papá’. Cuando lo revisaba durante el día, yo era nuevo, pero también soy productor, así que tengo un poco de libertad para hacer sugerencias. Recuerdo que al ver cómo estaba estructurado, noté la sugerencia de ‘gran fan’. Pensé, ‘¿Y si hago una pausa ahí?’ En mi mente, ese es mi estilo de humor y de hablar con picardía. ‘Gran fan… de tu papá.’ Lo dije y Hunter y quienes estaban alrededor en ese momento se rieron. Pensé, ‘Eso podría funcionar.’ Viendo el segmento, no necesariamente se trata de mí. Estoy aquí para facilitar.»

«Al mismo tiempo, tengo diez segundos para impactar. Eso es todo. Ese es mi momento para irrumpir. Sabía que tenía que hacerlo. Sabía que la mayoría de las personas que estaban viendo no sabían quién era yo. Me hubiera encantado debutar en Chicago, Nueva York o Filadelfia, donde probablemente hay una mayor concentración de fanáticos que me conocen. Tulsa, Oklahoma, no lo describiría como mi mercado más fuerte, hermano, pero lo aceptaré. Dom tiene tanto ‘heat’ y es el tipo que amas odiar. Ese es el punto perfecto, especialmente en la era moderna, ese es el punto perfecto como personaje heel. Tienes que ser el tipo que aman odiar. Ahora es difícil tener ‘heat’ real porque el ‘heat’ real se convierte en ‘¿es real?’ No queremos tener un descargo de responsabilidad, ‘Oh, no es real.’ Eso arruina todo. Tienes que ser alguien que aman odiar. Ese es Dirty Dom», recuerda Aldis con Chris Van Vliet.