El gran objetivo que tiene Preston Vance en AEW

Sin la máscara, sin The Dark Order, incluso después de meses sin luchar en AEW, «Perro Peligroso» Preston Vance sigue siendo ambicioso. En ROH sí que ha estado teniendo combates y todavía forma parte de La Facción Ingobernable, por lo que su situación no es tan negativa como podría pensarse. Pero no se conforma.

► ¿Qué quiere Preston Vance?

«Me encanta trabajar en solitario porque, por ejemplo, durante todo mi tiempo en AEW, siempre he sido parte de un grupo, lo cual es genial porque disfruto mucho ser parte de un equipo. Pero también, estar solo es algo que da miedo, pero te obliga a esforzarte más porque no tienes a nadie en quien apoyarte, eres solo tú. Antes, tenía personas como en Dark Order, tenía a Brodie [Lee], para decir, ‘Oye, ¿qué está pasando con nosotros?’ O RUSH. Ahora es como, esto depende totalmente de ti, y me gusta eso. Es mucho más difícil, pero te fuerza a trabajar más. Así que me encanta.

Me encanta hacer cosas en Ring of Honor. Quiero estar en cada show. No soy exigente: quiero estar en Ring of Honor, Collision, Dynamite, Rampage, literalmente todo. Me encanta AEW. Creo que lo que Tony [Khan] ha construido es increíble, es genial tanto para los fanáticos como para los luchadores. Estoy muy agradecido con Tony, es un jefe increíble. Realmente disfruto trabajando en Ring of Honor porque, al crecer, nunca fui fan de ROH porque ni siquiera sabía qué era. Ahora, cuando miro hacia atrás y veo lo que han hecho, pienso, hombre, esto es increíble.

Me encantaría hacer algo con Mark Briscoe por el título de ROH, porque es el título de ROH, y Mark Briscoe es genial. Eso es algo que me encantaría tachar de mi lista de deseos. Pero mi objetivo principal, lo he dicho muchas veces durante los últimos tres años, es el título TNT. Esto es simplemente un homenaje a Brodie. Así que creo que siempre será lo número uno para mí. Es el título más importante, solo por saber cómo llegué hasta aquí, gracias a Brodie. Creo que sería una historia genial que cerraría un círculo completo», explica en Casual Conversations with The Classic.