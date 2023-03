El ex campeón de peso completo de UFC y actual agente libre Francis Ngannou se sorprendió con la última actuación de Jon Jones, pero lo que es más importante, no cree que se produzca un enfrentamiento contra el nuevo campeón.

Ngannou (17-3 MMA, 12-2 UFC) fue visto por última vez en el octágono de UFC en UFC 270, donde derrotó al oponente de Jones en UFC 285, el ex campeón interino de peso completo Ciryl Gane. Después de una extensa recuperación de una cirugía de rodilla y negociaciones fallidas para un nuevo contrato con UFC, Ngannou se alejó de la promoción y de una pelea potencialmente masiva contra Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC).

En el evento principal de UFC 285 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Jones finalmente hizo su debut en el peso completo, peleando contra Gane por el título de peso completo que quedó vacante en ausencia de Ngannou. El ex campeón todavía estaba muy interesado en el resultado de la pelea y vio cómo se desarrollaba la pelea en vivo.

Ngannou celebró cuando Jones tocó a Gane en el primer asalto y luego dio su opinión sobre cómo se desarrolló la pelea.

“Sabía que si Jon Jones aparece mentalmente en un buen espacio, no como sus últimas dos peleas, prevalecerá en esta pelea, pero no vi que esta pelea fuera tan corta. Creo que esta pelea podría haber sido más larga. Sin embargo, me sorprendió. Me sorprendió la forma en que terminó la pelea. Y creo que incluso al ver la reacción de Ciryl, también se sorprendió porque ni siquiera estaba defendiendo. No estaba pensando que una sumisión podría venir de donde estaba”.

Cuando Ngannou luchó contra Gane, el artista del nocaut de mano dura realizó un ataque de lucha exitoso, pero nunca antes visto, a pesar de tener ligamentos desgarrados en la rodilla. Eso llevó a Ngannou a creer que si podía hacerlo, Jones tampoco tendría problemas para llevar la pelea a la lona. Sin embargo, Ngannou percibió el enfoque de Jones bajo una luz diferente.

“Esa fue una gran actuación de Jones. No es muy sorprendente, porque sabía que si podía vencer a Ciryl, Jon sería otra historia. Tendría una noche difícil si Jon pudiera echarle una mano, pero lo que noté es que Jon estaba apurado. Jon no quería darle espacio, porque creo que tenía miedo de algo.

“Tal vez se agotaba en algún momento, no podía agarrarlo, así que lo persiguió desde el primer minuto para agarrarlo. Funcionó bastante bien, pero me dice algo como que no tenía mucha confianza, estaba apurado, lo cual es bueno para él”.

Jones ahora es el campeón oficial de peso pesado de UFC, sin embargo, hay algunos que creen que el título de “indiscutible” es inapropiado porque Ngannou nunca perdió el título en la jaula.

El presidente de UFC, Dana White, dijo a los periodistas antes y después de la conclusión de UFC 285 que las negociaciones con Ngannou han terminado por completo en este momento y que “nunca” volverá a pelear en UFC . White también dijo que Ngannou “no quería la pelea” contra Jones, a lo que se dirigió el ex campeón.

“Pelea divertida, una pelea que me gustaría tener, pero desafortunadamente no estamos allí. Esa pelea no sucedió, y probablemente nunca sucederá ahora que tiene un contrato muy, muy largo con UFC. Entonces, eso ya no está sucediendo”