BURST Pro Wrestling, la pequeña empresa independiente, propiedad de Kohei Sato y Towa Iwasaki con sede en Kanzaki, presentó su evento “First Star Vol. 8”.

► “First Star Vol. 8”

En confrontación en mano a mano, Kohei Sato se impuso a Kouki Iwasaki. La batalla duró casi nueve minutos pero la mayor corpulencia de Sato le dio la victoria.

Siguió una cuádruple amenaza donde intervinieron Hirotaka Yokoi, Masashi Takeda, Takumi Tsukamoto y Drew Parker. Fue una lucha vertiginosa donde terminó imponiéndose el veterano ex luchador de Zero1, Yokoi.

En el turno principal, se puso en juego el Campeonato Spirit of Ganbare. El campeón, Mizuki Watase logró su segunda defensa exitosa del cinturón al vencer a Towa Iwasaki tras una fragorosa contienda.

Los resultados completos son:

BURST “FIRST STAR VOL. 8”, 19.02.2023

ONESTEP KANZAKI BASE

Asistencia: 120 Espectadores

1. Kohei Sato venció a Kouki Iwasaki (8:50) con un Triangle Choke.

3. 4 Way Match: Hirotaka Yokoi derrotó a Masashi Takeda, Takumi Tsukamoto y

Drew Parker (8:24) via Triple Pinfall con un Kawazu Otoshi sobre un Barbed Wire Board.

3. Spirit of Ganbare Openweight Title: Mizuki Watase (c) venció a Towa Iwasaki (20:20) con un Backdrop defendiendo el título