Neil Magny: «Sé que no soy GSP»

Neil Magny sabe que el hecho de que tenga más victorias en el peso welter de la UFC que Georges St-Pierre no significa que haya tenido una mejor carrera.

Magny sometió a Daniel Rodríguez en el tercer round del evento coestelar de UFC Fight Night 214 del sábado para romper un empate con St-Pierre. por la mayoría de las victorias en la historia de las 170 libras .

Es un récord con el que Magny ha estado coqueteando y en la cúspide durante los últimos años, y era inminente que llegaría el día en que se convertiría en el primero en ganar 20 veces en la categoría de peso. Es un gran logro, pero Magny argumenta que no es nada loco en el gran esquema. St-Pierre es un ex campeón de dos divisiones de UFC, miembro del Salón de la Fama de UFC y uno de los peleadores más dominantes en la historia del deporte.

Antes de que puedan entablar una conversación real juntos, Magny dijo que tiene que dar grandes pasos.

“Una de las cosas más importantes con las que tuve que aceptar recientemente es apreciar al tipo que vino antes que yo y darme cuenta de que estoy en mi propio camino en el UFC. Es muy fácil aumentar la presión mental tanto en la pelea como después de que termina, cuando sientes que te quedaste corto o que podrías haberlo hecho mejor cuando te comparas constantemente con otras personas. Creo que Georges St-Pierre es el mejor peso welter de todos los tiempos. Fue genial llegar al punto en el que tengo la mayor cantidad de victorias en UFC en este momento, pero tengo que aceptar que su carrera es muy diferente a la mía».

“No puedo mirar la carrera de Georges St-Pierre y lo que ha hecho en el deporte y sentir que me quedé corto o que logré lo suficiente, porque eso es solo una presión mental adicional que no necesitaba. … Si empiezo a aceptar la exageración y me comparo constantemente con GSP, cuando llegue el día en que me aleje de él, es posible que tenga una sombra oscura sobre eso como, ‘OK, tuviste una gran carrera. Pero no eras GSP. Sé que no soy GSP. Soy Neil Magny y estoy labrando mi propio camino en los libros de récords y abriendo un camino para mí mismo”.

Magny dijo que su actitud hacia su récord y su carrera en general es lo que lo ayudó a hacer el trabajo contra Rodríguez en el UFC Apex. Después de tomar la primera ronda, Magny permitió que Rodríguez se recuperara en el segundo cuadro e igualó la pelea en la tarjeta de puntuación. Sin embargo, se detuvo allí, porque Magny recogió las cosas en el cuadro final y bloqueó a Rodríguez en un estrangulamiento de D’Arce para forzar el toque.