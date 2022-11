Alexa Bliss y Asuka sorprendieron al Universo WWE cuando derrotaron a Damage CTRL para ganar el Campeonato Femenil de Parejas WWE en el reciente Monday Night RAW. Sin embargo, solo cinco días después ambos equipos volverían a enfrentarse en Crown Jewel y, tras casi trece minutos de acción, el equipo conformado por Iyo Sky y Dakota Kay derrotaron a las entonces campeonas y recuepraron los títulos, gracias a la intervención de Nikki Cross.

Unas horas después de la derrota, Alexa Bliss analizó en frío la situación y recurrió a su cuenta de Twitter para romper su silencio diciendo que aunque el resultado no fue el esperado para ella y Asuka, considera un honor el haber defendido los títulos en Arabia Saudita.

Wasn’t the outcome we had hoped for- but was an honor to defend these titles & have this match in Saudi Arabia 🖤 @WWEAsuka pic.twitter.com/KlZCUNm2PD

— Lexi (Kaufman) Cabrera (@AlexaBliss_WWE) November 6, 2022