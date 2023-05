Neal admite que subestimó a Shavkat Rakhmonov

Geoff Neal no pensó que Shavkat Rakhmonov sería tan bueno como lo fue. Neal (15-5 MMA, 7-3 UFC) fue sometido por Rakhmonov (17-0 MMA, 5-0 UFC) al final del round 3 en UFC 285 en marzo.

Aunque Rakhmonov está invicto con una tasa de finalización del 100 por ciento, “Handz of Steel” confiaba en poder vencerlo.

El currículum de Neal incluye victorias impresionantes sobre el principal contendiente Belal Muhammad y Vicente Luque.

“Simplemente aprendí a no tomar a nadie a la ligera. Era mucho mejor de lo que pensé que iba a ser. Fue una pelea divertida. Tengo que ponerme a prueba y, mierda, quiero hacerlo de nuevo. Quiero volver a ejecutarlo, pero sé que tengo que ganármelo. Pero sé que algún día lo recuperaremos, y tengo que recuperarlo porque me tenía en la jaula y me estranguló así. No puedo dejar pasar eso, así que nos encontraremos de nuevo algún día. Sí, que se joda ese tipo (risas)”.

Debido a que no dio el peso por primera vez en su carrera, Neal normalmente no habría sido elegible para el bono de $50,000 por su esfuerzo de Fight of the Night contra Rakhmonov. Pero el presidente de UFC, Dana White, quedó impresionado con el desempeño de Neal y decidió recompensarlo de todos modos.

Neal habló brevemente sobre la pérdida de peso y dijo que planea mejorar su dieta para evitar futuros contratiempos.

“Solo falta de preparación, y tuve lesiones que eran antes de la pelea. También surgieron algunos problemas médicos. No quiero entrar en detalles, pero lo atribuiré a la falta de preparación. Debería haberme preparado para todas las cosas: sabía que tenía lesiones, sabía sobre mi situación de salud. Si hubiera preparado más de antemano, nada de eso habría sucedido. Entonces, la falta de preparación es la razón por la que perdí el peso”.