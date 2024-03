Natalya valora su reciente regreso a WWE NXT

Durante el episodio de NXT del 26 de marzo, Lola Vice lanzó un reto abierto que fue contestado por Natalya. Una vez más, la Superestrella de WWE apareció en el territorio de desarrollo y no solo se presentó para luchar sino que derrotó a su oponente, estando Karmen Petrovic en su esquina para apoyarla. Como la ocasión anterior, no está claro cuándo durará ni a dónde irá esta visista de Nattie al programa de los martes pero para ella es un honor y el recibimiento de los fans la emocionó. Lo cuenta en NXT Exclusive.

► Natalya volvió a NXT

«Honestamente, estoy sin palabras porque se siente simplemente surrealista estar de vuelta aquí. Aunque soy una de las mujeres con más victorias en la historia de la WWE y tengo el récord mundial por eso [risas], ha pasado un tiempo desde que realmente tuve una victoria en la WWE. No doy por sentados estos momentos. Me siento muy honrada de estar aquí. Casi me emocioné cuando escuché a la multitud. Me emocionó porque me trajo tantos recuerdos de algunos de los mejores momentos de mi carrera que fueron en NXT, realmente.

«Estar en el ring con Lola, me di cuenta más que nunca de que es una de las estrellas que más rápido está ascendiendo en NXT. Ella es increíble, pero no es la MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS (BOAT, por sus siglas en inglés). Sabiendo que ella es tan talentosa, pero también viendo lo arrogante que es, se sintió muy bien ponerla en su lugar esta noche. No sé, creo que necesito ir a celebrar con una copa de vino y un poco de chocolate».

Luego, Petrovic explicó su ayuda a Natalya:

«Mientras he conocido a Nattie, desde la primera vez que la conocí, ella no ha sido más que amable, solidaria, amorosa. Siempre ha estado allí para mí. Tenía un millón de preguntas cuando ingresé a la industria, y ella ha sido nada más que útil desde el primer día, así que sabía que tenía que estar a su lado esta noche, especialmente cuando se trata de Lola Vice. Todo lo que ella ha tenido que decir sobre mí y cada vez que vino hacia mí, creo que con ella estando allí y sabiendo quién es Nattie, simplemente tenía que estar ahí para ella«.