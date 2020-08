Naomi recuerda el Team B.A.D. y ensalza a Sasha Banks

El Team B.A.D. fue un equipo nacido en WWE en el año 2015 cuando Sasha Banks se unió a Naomi y Tamina en una alianza de rudas al inicio de la Revolución Femenil.

Al mismo tiempo, tanto Charlotte Flair como Becky Lynch se aliaron con Paige formando el Team PCB; mientras Alicia Fox se unía a las Gemelas Bella para armar el Team Bella.

Los tres equipos se estuvieron enfrentando mientras las Horsewomen (dejando a un lado a Bayley) daban sus primeros pasos fuera de NXT.

► Naomi, el Team B.A.D. y Sasha Banks

El equipo de las villanas finalizó a primeros de 2016 cuando "The Boss" fue traicionada por sus hasta entonces amigas. Y unos meses después Naomi y Tamina se lesionarían, desapareciendo definitivamente la formación. Nos vuelve a la mente aquella etapa porque la dos veces Campeona SmackDown la recordó en su reciente visita al podcast The New Day: Feel the Power. Primero habló de la creación de la alianza.

"Cuando nos enteramos de que se iban a formar los tres equipos, Tamina y yo solo queríamos tener con nosotras a Sasha Banks, porque pensábamos que encajaría bien. Casi no habría tenido sentido haber tenido a nadie más en nuestro equipo. Siento que todos los equipos se armaron de la mejor manera. Cuando supimos que tendríamos a Sasha Banks, ¡Tamina y yo empezamos a saltar de alegría! "Nos dijeron que teníamos que pensar un nombre para el equipo y como éramos rudas pensamos en llamarnos malas. A Sasha también le gustó la idea. Entonces empezamos a pensar en siglas para expresar eso y se nos ocurrió 'Beautiful and Dangerous'. Aunque creo que originalmente era 'Beautiful and Dominante', o algo así, pero lo hicimos funcionar".

Más tarde, habló especialmente de Banks, de su relación con ella y la calificó como "la mejor".

"Creo que en ese momento estábamos todas en un punto de nuestras carreras en el que solo queríamos crecer y mejorar. Sabía que Sasha Banks iba a ser una gran estrella, siempre fue un placer trabajar con ella, ver de cerca de lo que es capaz. En mi opinión, Sasha es la mejor que tenemos. "Esa alianza fue un soplo de aire fresco. Trabajar juntas y luchar por lo que queríamos. Siempre ha habido mucho respeto entre nosotras. Estábamos muy emocionadas de trabajar juntas. Fueron momentos realmente divertidos. "Y también pude trabajar con Sasha en NXT, antes de que se convirtiera en 'The Boss'. Siempre me pareció una persona increíble. Siempre admiré sus habilidades, su amor y pasión por la lucha libre; así que fue emocionante para nosotras cuando llegó".

Por último, Naomi se mostró agradecida por su carrera en WWE y habló de las metas que tiene.

"Estoy muy agradecida por la carrera que he tenido, por los momentos que he vivido, por las cosas que han pasado. Lo hermoso de este trabajo es que nunca puedes dejar de crecer. Si de verdad amas lo que haces siempre vas a querer mejorar. "Eso es justo dónde estoy ahora. Siento que tengo más para mostrar y demostrar. Eso me permite saber que aún no he acabado con esto, que todavía me encanta y que sigo aquí".

