Namjunas: «No soy demasiado pequeña para el peso mosca»

Rose Namajunas se siente más que cómoda en el peso mosca. Aunque Namajunas (11-6 MMA, 9-5 UFC) perdió por decisión unánime ante Manon Fiorot (11-1 MMA, 6-0 UFC) en el evento co-estelar de UFC Fight Night 226 del sábado pasado en el Accor Arena de París, ella había No hay problemas para enfrentarse cara a cara con el luchador francés.

Namajunas se dislocó el dedo meñique en el primer asalto, pero luchó durante los tres asaltos. La dos veces campeona de peso paja dijo que no está segura de qué sigue, pero insiste en que el peso mosca es su nuevo hogar.

«¿Que sigue? Buena pregunta. Todavía estoy reconstruyendo eso. He pensado en una revancha. He pensado en un montón de cosas diferentes. Pero definitivamente me viene a la mente la revancha, o eventualmente la atraparé porque casi la gano con una mano. Así es como me siento al respecto.

“Definitivamente voy a quedarme (en el peso mosca). Quiero poner un poco más de músculo. No quiero volver a bajar (al peso paja), definitivamente no. Me sentí mucho más grande sin reducir peso”.

Fiorot le dijo a MMA Junkie en la conferencia de prensa posterior a la pelea que Namajunas es demasiado pequeño para pesar 125 libras, lo que no le sentó bien a «Thug Rose».

«Vi un titular en el que decía que soy demasiado pequeño y no gané ni un round. Bueno, no estoy de acuerdo con ambas cosas. Creo que te dejé caer, así que definitivamente no soy demasiado pequeño. Puede que haya tenido algunos momentos en los que me asusté porque no podía juntar los dedos o no podía cerrar el puño, pero definitivamente no demasiado pequeño”.

Namajunas planea construirse aún más en el peso mosca y confía en poder vencer a Fiorot.

«Si tengo un poco más de tiempo, definitivamente aumentaré la talla. Y eso es en lo que me voy a concentrar ahora. … Si fuera una pelea real, la pelea habría continuado y creo que eventualmente habría encontrado una manera de ganar, incluso con una sola mano”.