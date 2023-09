Cormier: «Dvalishvili podria tener dos razones para evitar a Sterling»

Según su propia experiencia, Daniel Cormier dijo que Merab Dvalishvili puede tener otra razón para evitar una pelea con su compañero de equipo Aljamain Sterling .

El contendiente No. 1 Dvalishvili (16-4 MMA, 9-2 UFC) dejó en claro que no peleará contra su buen amigo y compañero de equipo Sterling (23-4 MMA, 15-4 UFC), incluso si eso significa que ganó. No conseguiré una oportunidad por el título. Su mentalidad provocó críticas del presidente de UFC, Dana White .

Habiendo competido antes en la misma categoría de peso que su compañero de equipo Cain Velasquez, Cormier comprende la lealtad de Dvalishvili. Cormier bajó al peso semicompleto para evitar enfrentar a Velásquez, pero cree que es probable que Dvalishvili no quiera pelear con Sterling.

«Merab está diciendo: ‘No quiero pelear con mi amigo. También les diré esto: parte de la razón por la que no quería pelear con Caín Velásquez fue porque sabía lo que pasaba en el gimnasio todos los días. Entonces la pregunta es, ¿cómo le va a Merab con Aljo para saber que realmente no quiere pelear con este tipo?

“La amistad es obviamente el número uno. Pero también, al entrenar con ese tipo, sabes lo difícil que sería lograr una victoria sobre él, si es que es posible. Generalmente, el tipo que no quiere la pelea es el que no es el campeón. En este caso, se trata de Merab Dvalishvili”.

Aunque Sterling perdió su cinturón de peso gallo ante Sean O’Malley en UFC 292 , Dvalishvili dice que solo pedirá una oportunidad por el título si la promoción opta por no hacer una revancha entre O’Malley y Sterling, y Sterling también está en la misma página que Dvalishvili .

Every UFC win since my 1st in 2018 I called out @SugaSeanMMA @ufc and Sean ignored my call outs.I say I dont want to fight my teammate and brother @funkmasterMMA and the media goes crazy!If there is no immediate rematch I am Number 1 for this Title match.There should be NO questi

— Merab “The Machine” Dvalishvili (@MerabDvalishvil) September 3, 2023