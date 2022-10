Mustafa Ali mostró «cambio de look» durante un evento en vivo

En el 2019, Mustafa Ali iba a tener su gran empuje en WWE, pero una lesión echó al traste el plan, que acabó siendo para Kofi Kingston, que dio nacimiento a la KofiMania. En estos dos años, el ex crucero no ha encontrado su hueco en ningún momento, y mucho menos ha alcanzado el éxito, ni siquiera cuando fue líder de la olvidable facción, Retribution. Ahora, aparece en televisión, pero no con la frecuencia que él esperaba, y todavía sigue esperando tener una gran oportunidad en su carrera.

► Mustafa Ali estrenó nuevo atuendo luchístico

En las últimas semanas, parece que WWE se estaba preparando para impulsar nuevamente a Mustafa Ali. Esto comenzó cuando estaba listo para enfrentar al entonces campeón de los Estados Unidos, Bobby Lashley, en una lucha por el título. Aunque perdió el encuentro, pareció ganarse el respeto de Bobby Lashley y la multitud.

Sin embargo, después de que terminó el combate, Seth Rollins atacó tanto a Bobby Lashley como a Mustafa Ali, y ahora «El Visionario», como nuevo Campeón de los Estados Unidos, podría estar en la mira de este Ali, aunque primero tendrá que defender su título ante Matt Riddle este lunes en WWE Raw.

Ahora, parece que WWE ha cambiado nuevamente la apariencia de Mustafa Ali, ya que durante un show en vivo no televisado apareció vistiendo pantalones cortos para el encuentro que participo junto a Matt Riddle, en contra de Alpha Academy, a quienes lograron derrotar. Una fanática (que es seguida en Twitter por Jhon Cena) publicó en sus redes sociales una fotografía de Ali con su nuevo atuendo.

Mustafa Ali wearing gear other than long tights is a weird sight. pic.twitter.com/4ivNA7ii9P — kelsey (@itsmekelsey_x) October 16, 2022

«Mustafa Ali usando un atuendo que no sean pantalones largas es un espectáculo extraño.»

Habrá que ver si este nuevo atuendo es llevado a la televisión por Mustafa Ali, y si este cambio servirá como cábala para poder tener mejores resultados.