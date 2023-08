Música de John Cena suena en mitin político en Sudáfrica

Durante un discurso político en Sudáfrica, la música de John Cena tuvo una inesperada aparición cuando sonó el tema ‘My time is Now’ del rapero mientras Julius Malema, líder del grupo político Economic Freedom Fighters, pronunciaba su emotivo discurso durante el décimo aniversario de la agrupación. La multitud quedó en éxtasis con la sorprendente elección musical.

John Cena, figura de la lucha libre y entretenimiento, ha trascendido su carrera en la WWE y se ha convertido en un ícono de la cultura popular a nivel mundial. A pesar de su lealtad en la industria del entretenimiento, Cena sigue siendo enormemente popular entre todas las edades. Su tema musical ha sido un éxito rotundo y ha alcanzado nuevas alturas al ser incluido en un discurso político de alto nivel.

They really played John Cena’s theme song at an economic freedom speech in South Africa 💀 pic.twitter.com/7z8rtdYsz2

— Rap Music (@rapmusic) August 6, 2023