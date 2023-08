Corey Graves quiere comentar la pelea Elon Musk vs. Mark Zuckerberg

Aunque es un hombre muy ocupado, el magnate multimillonario Elon Musk, dueño de X o Twitter, como se le conocerá siempre, recientemente compartió en un tuit una nueva actualización de su esperada pelea contra Mark Zuckerberg, dueño de Meta.

Recordemos que Musk retó hace unas semanas a Zuckerberg a una pelea de multimillonarios, y el dueño de Facebook, WhatsApp e Instagram, respondió de forma positiva, aunque no se había vuelto a mencionar el tema, ni en la prensa ni por parte de ellos, hasta que Musk aseguró que utilizará el «estilo WWE» para su pelea.

Am going with @WWE as my fighting style https://t.co/CggZ7HhrPQ

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2023