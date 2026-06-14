Mundial 2026: Haití cayó con polémica ante Escocia

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue su rumbo. Haití debutó ante Escocia; sin embargo, hubo grandes polémicas.

► Fans en redes sociales aseguran que Haití fue robado en el Mundial 2026 en su derrota ante Escocia

Haití salió a jugar con garra, con fuerza, en su primer partido de regreso a las Copas del Mundil tras 52 años de ausencia.

El partido se llevó a cabo desde el Estadio de Boston, que se llama comercialmente el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts. Hasta ahora, ni WWE ni AEW han realizado eventos en este estadio.

El único gol del partido llegó al minuto 28. Tras una buena atajada del arquero de Haití, Johny Placide, ante un remate de Ché Adams, el rebote le quedó a John McGinn, quien disparó y el balón se desvió en el defensor haitiano Jean-Ricnere Bellegarde, haciendo que el arquero no pudiera reaccionar.

Ante 65 mil espectadores, el arbitraje del argelino Mustapha Ghorbal y de su equipo de VAR desató un escándalo mundial.

Al minuto 58, el delantero de Haití, Frantzdy Pierrot, cayó derribado dentro del área tras una clara sujeción, pero el juez ordenó seguir jugando sin revisar la acción.

Al minuto 72, el defensor Grant Hanley metió el brazo dentro del área para bloquear un remate de Bellegarde, y pese al reclamo de los haitianos, ni el réferi ni el encargado del VAR, el árbitro saudí Abdullah Al-Shehri, quisieron pitar el penal.

¡¡POLÉMICA MUNDIALISTA!! 😳 Las redes sociales se inundan de 𝗣𝗥𝗨𝗘𝗕𝗔𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗨𝗡𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘𝗦 que el arbitraje 𝗙𝗔𝗟𝗟𝗢 a favor de Haití en varias ocasiones, no 𝗦𝗢𝗟𝗢 𝗨𝗡𝗔. La evidencia es tan clara que hasta el popular streamer argentino 𝗦𝗔𝗟𝗜𝗢 a defender a… pic.twitter.com/JUePzInnDE — Zona Concacaf (@ZConcacaf) June 14, 2026

🖥️💥 El VAR acumuló un nuevo ridículo en el Haití – Escocia. 👉🏻 McLean entra con la plancha por delante y clava los tacos en la rodilla de Casimir. ❌ 𝗘𝗦 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗔. ▪️ La entrada abrió una brecha en la rodilla del jugador haitiano, que tuvo que ser atendido. pic.twitter.com/Rb24sxoH15 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) June 14, 2026

"ROBO" Por el penal que no le cobraron a Haití en el partido ante Escocia por el Mundial 2026. Le pega en la mano al jugador escocés y no fueron ni a mirarla en el VAR, qué pedazos de ladrones hijos de re mil putas.pic.twitter.com/48Fz35CDSS — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) June 14, 2026

Increíble el robo, Haití hoy pudo tener un resultado histórico. Chinguen a su madre la FIFA y Gianni Infantino. — Martinalgui (@MartinoliCuri) June 14, 2026

Pero, además, al minuto 95, le perdonaron la roja al escocés Kenny McLean tras un brutal planchazo a la rodilla del haitiano Bryan Casimir.

El entrenador de Haití, Sébastien Migné, se mostró furioso con el arbitraje, dijo que fueron despojados de un resultado más justo, pero se mostró orgulloso de sus jugadores y dijo que Haití demostró que no vino a pasear.