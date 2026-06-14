Mundial 2026: Haití cayó con polémica ante Escocia

por
Súper Fucho

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue su rumbo. Haití debutó ante Escocia; sin embargo, hubo grandes polémicas.

► Fans en redes sociales aseguran que Haití fue robado en el Mundial 2026 en su derrota ante Escocia

Haití salió a jugar con garra, con fuerza, en su primer partido de regreso a las Copas del Mundil tras 52 años de ausencia.

El partido se llevó a cabo desde el Estadio de Boston, que se llama comercialmente el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts. Hasta ahora, ni WWE ni AEW han realizado eventos en este estadio.

El único gol del partido llegó al minuto 28. Tras una buena atajada del arquero de Haití, Johny Placide, ante un remate de Ché Adams, el rebote le quedó a John McGinn, quien disparó y el balón se desvió en el defensor haitiano Jean-Ricnere Bellegarde, haciendo que el arquero no pudiera reaccionar.

Ante 65 mil espectadores, el arbitraje del argelino Mustapha Ghorbal y de su equipo de VAR desató un escándalo mundial.

Al minuto 58, el delantero de Haití, Frantzdy Pierrot, cayó derribado dentro del área tras una clara sujeción, pero el juez ordenó seguir jugando sin revisar la acción.

Al minuto 72, el defensor Grant Hanley metió el brazo dentro del área para bloquear un remate de Bellegarde, y pese al reclamo de los haitianos, ni el réferi ni el encargado del VAR, el árbitro saudí Abdullah Al-Shehri, quisieron pitar el penal.

Pero, además, al minuto 95, le perdonaron la roja al escocés Kenny McLean tras un brutal planchazo a la rodilla del haitiano Bryan Casimir.

El entrenador de Haití, Sébastien Migné, se mostró furioso con el arbitraje, dijo que fueron despojados de un resultado más justo, pero se mostró orgulloso de sus jugadores y dijo que Haití demostró que no vino a pasear.

Copa Mundial de la FIFA 2026

📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3

🏆 Tabla de Posiciones – Grupo C

Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts Últimos Resultados
1 🏴 Escocia 1 1 0 0 1:0 +1 3 ✔️⚽ ⚪ ⚪
2 🇲🇦 Marruecos 1 0 1 0 1:1 0 1 ➖⚽ ⚪ ⚪
3 🇧🇷 Brasil 1 0 1 0 1:1 0 1 ➖⚽ ⚪ ⚪
4 🇭🇹 Haití 1 0 0 1 0:1 -1 0 ❌⚽ ⚪ ⚪

🟢 Clasificados directos a Dieciseisavos
🟡 Zona de posibles mejores terceros
🔴 Eliminados de la competencia

✔️⚽ Victoria
➖⚽ Empate
❌⚽ Derrota
⚪ Pendiente

Redactor, columnista, entrevistador, periodista, rápidas y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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