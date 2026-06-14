Mundial 2026: Brasil empató ante Marruecos

Este 13 de junio, se llevó a cabo el debut de Brasil ante Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

► Así fue el empate de Brasil ante Marruecos en el Mundial 2026

El encuentro se llevó a cabo desde el Estadio New York / New Jersey, el nombre que le puso la FIFA, aunque, generalmente, este estadio se le conoce como el MetLife Stadium y está ubicado en East Rutherford, New Jersey, logrando un lleno total de 80.663 personas.

Desde el MetLife Stadium vimos WrestleMania 27, en donde John Cena derrotó a The Rock en el evento estelar para ganar el Campeonato WWE, Triple H derrotó a Brock Lesnar y The Undertaker venció a CM Punk.

Además, vimos cómo el 7 de abril de 2019, en WrestleMania 35, Becky Lynch venció a Ronda Rousey y Charlotte Flair para ganar el Campeonato Femenil Raw y el Campeonato Femenil SmackDown, Seth Rollins venció a Brock Lesnar para ganar el Campeonato Universal WWE y Kofi Kingston completó la KofiMania al vencer a Daniel Bryan (Bryan Danielson) para ganar el Campeonato WWE.

Brasil salió a jugar con todo, con bastante intensidad y con un bloque alto, pero Marruecos también le plantó cara y jugó con intensidad. Sin embargo, Brasil no se acomodó en los primeros minutos; se le vio extraño en el terreno de juego. Raphinha inició jugando como extremo por derecha y no pudo brillar, pues no es su banda habitual, aunque mejoró un poco cuando pasó al medio del 4-2-3-1 y Lucas Paquetá pasó a la derecha.

Al minuto 21, tras un tiro de esquina, los africanos lograron un contragolpe y el primer gol del encuentro. Ismael Saibari marcó un golazo de vaselina para bañar al portero Alisson Becker, tras un gran pase filtrado de Brahim Díaz. Sin embargo, el salvador de la noche fue Vinicius Júnior. Brasil logró reaccionar, más que por su juego como equipo, por sus individualidades.

En el minuto 31, Vini del Real Madrid hizo un gran enganche, un gran recorte hacia dentro en el área chica y lanzó un potentísimo disparo cruzado para anotar el gol del empate. En el segundo tiempo, Brasil tuvo para ganar, pero no pudo, así que se cerró el primer empate del Grupo C.

El DT de Brasil, el múltiple veces ganador de la Champions League, Carlo Ancelotti, declaró tras el partido que el equipo estaba nervioso, perdió duelos, le faltó equilibrio.

Ancelotti pidió disculpas a la afición por no lograr la victoria, pero dijo que mejorará Brasil, pues «la Copa del Mundo no se gana en el primer partido».

Sofascore catalogó a Vinicius Júnior como el mejor del partido, con 8.0 de calificación. El mejor de Marruecos fue su arquero, Yassine Bounou, con 6.3 de calificación.