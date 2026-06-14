Mundial 2026: Australia, de Rhea Ripley, venció a Turquía

El último partido del 13 de junio en la Copa Mundial de la FIFA nos dio una victoria de 2 goles a 0 a favor de Australia, el país de nacimiento de la Campeona Mundial de WWE, Rhea Ripley, y su esposo, Buddy Matthews, luchador de AEW.

► Así fue la victoria de Australia ante Turquía en el Mundial 2026

Aunque Turquía, de la mano de los referentes Arda Güler del Real Madrid y Hakan Çalhanoğlu del Inter de Milán, inició con bastante ímpetu, rápidamente Australia logró, defendiéndose y contraatacando, romper el arco turco.

El gran héroe, el MVP del partido, la figura de la cancha fue Patrick Beach, el arquero de Australia, quien con tan solo 22 años, debutó sorpresivamente y realizó ocho espectaculares atajadas.

Al minuto 26, Beach le atajó un disparo a Arda y Australia armó una contra muy rápida. Nestory Irankunda hizo un enganche en el área y sacó un tremendo derechazo imparable.

Al minuto 74, Connor Metcalfe logró un disparo raso desde fuera del área, que pasó pegado al poste y sentenció el partido 2-0 a favor de Australia.

El partido se realizó desde el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, y hubo aproximadamente 54 mil espectadores.