Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 20 de junio 2026

Lucha Libre AAA se presentó el sábado 13 de junio 2026 en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León, México, y entre otras cosas vimos a Lola Vice y Mr. Iguana vs. La Hiedra y Joaquín Wilde.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 13 de junio vimos:

Galeno venció a Golden Jacket y Galio (** 1/2) La Parka, Octagón Jr. y El Fiscal vencieron a Los Vipers (Abismo Negro Jr., Taurus e Histeria) (***) Omos venció a Chris Carter, Kingu y Daimo (* 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS MIXTAS AAA: Lola Vice y Mr. Iguana retuvieron ante La Hiedra y Joaquín Wilde (** 1/2)

► Cartelera Lucha Libre AAA 20 de junio 2026

El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentará el 20 de junio 2026 en el Foro GNP Seguros en Mérida, Yucatán, México. (anteriormente llamado Coliseo Yucatán), arena con capacidad para 12,000 aficionados.

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